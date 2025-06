Papa Leone XIV: "Politica non è un mestiere, ma una missione di verità. La legge naturale è bussola morale". E sulla sfida dell'intelligenza artificiale...

La politica è una missione di verità, non un lavoro: è uno dei messaggi forti che Papa Leone XIV ha lanciato in un discorso tenuto ai parlamentari incontrati per il Giubileo dei governanti. La politica, dunque, va vissuta come una missione di carità e servizio al bene comune, per il pontefice, che ha esordito citando Pio XI e il suo predecessore, Papa Francesco. La politica è “la forma più alta della carità”, un atto d’amore verso gli altri, una forma concreta di carità: non deve ridursi solo a carriera.

Quindi, il compito dei politici è quello di promuovere il bene comune, aiutando in particolare i più deboli, poveri ed emarginati, occupandosi anche di contrastare l’ingiustizia sociale e la disuguaglianza economica. Dunque, fare politica significa servire la comunità con amore, non cercare il potere per sé stessi.

IL DIALOGO TRA LE RELIGIONI E LA LEGGE NATURALE

L’altro messaggio riguarda la libertà religiosa e il dialogo tra le religioni. Per il Papa è importante garantire la libertà religiosa e favorire il dialogo tra le religioni, perché la religione può essere un elemento di unità anziché di divisione, a patto di promuovere il rispetto reciproco. Per Prevost, credere in Dio è fonte di valori positivi e l’uomo deve passare dall’amore egoista a quello gratuito, che è radicato in Dio.

Il terzo messaggio riguarda la legge naturale, che deve essere la bussola morale, perché i principi morali universali non dipendono da religioni o ideologie, ma valgono per tutti. Ci sono valori fondamentali che tutti devono riconoscere, credenti o no.

PAPA LEONE XIV SULL’AI

All’orizzonte c’è poi la sfida dell’intelligenza artificiale, di cui Papa Leone XIV riconosce le potenzialità, lanciando però un monito sull’utilizzo, che deve essere etico, perché non deve rappresentare una minaccia alla libertà, alla dignità o all’identità umana. La politica, in questo caso, deve fare in modo che l’IA serva davvero l’essere umano, non lo riduca a numero o algoritmo.

L’ESEMPIO DI SAN TOMMASO MORO

Un esempio per i politici secondo Papa Leone XIV può essere San Tommaso Moro, fedele allo Stato e alla sua coscienza cristiana: infatti, sacrificò la sua vita pur di non scendere a compromessi con la verità, in quanto un politico autentico mette la verità e il bene prima del proprio interesse.

Infine, l’invito di Papa Leone XIV ai parlamentari a vivere la loro attività come una vocazione, ispirandosi a giustizia, carità, dialogo tra religioni, dignità umana e verità, che sono valori umani e spirituali profondi.