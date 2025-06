La Santa Messa con processione del Corpus Domini 2025 oggi 22 giugno con Papa Leone XIV: celebrazioni in San Giovanni Laterano e Santa Maria Maggiore

LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI CON PAPA LEONE XIV: TUTTE LE INFO CON LA DIRETTA VIDEO STREAMING

Dopo l’Angelus di mezzogiorno in Piazza San Pietro la domenica di oggi 22 giugno si impreziosisce della solennità del Corpus Domini 2025 con la Santa Messa e la processione guidata da Papa Leone XIV: dopo le precedenti domeniche di Ascensione, Pentecoste e Santissima Trinità (corrispondenti alla feste giubilari di Famiglia, Movimenti e Sport), si apre oggi l’importante celebrazione del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.

Papa Leone XIV procederà alla Santa Messa, alla processione e alla Benedizione Eucaristica nella cornice della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano a Roma, il tutto come sempre trasmesso in diretta tv e video streaming da Tv2000, RaiNews e i canali del Vaticano (qui sotto a fondo pagina il video streaming live del canale YouTube di Vatican News).

Dopo l’Angelus alle ore 12, il programma della festa del Corpus Domini con Papa Leone XIV è per le ore 17 con la Santa Messa celebrata sul Sagrato di San Giovanni in Laterano: a seguire, la Processione Eucaristica per Via Merulana fino a raggiungere la Basilica di Santa Maria Maggiore dove si terrà la Benedizione solenne finale, oltre a un momento di preghiera e commiato davanti alla tomba di Papa Francesco.

IL LIBRETTO DELLA SANTA MESSA E IL SIGNIFICATO DEL CORPUS DOMINI: “GESÙ PANE DI VITA”

Cristo ha offerto sé stesso all’umanità, ha donato il proprio pane (corpo) e sangue (vino) non solo per salvare i figli di Dio ma per sconfiggere eternamente il maligno che conduce a solitudine e violenza. Pur nell’orrore dei tempi moderni, la comunione e l’unità nella pace è il messaggio di speranza che non viene mai meno dalla Chiesa di Leone XIV. Con la processione e Santa Messa oggi 22 giugno 2025 il Papa non farà che ribadire una volta di più il legame inscindibile con la propria origine di “figlio” di un Padre che ha amato fino a donare la propria vita per la salvezza di tutti.

Agostiniana come Papa Leone XIV, nel 1207 la monaca belga Giuliana di Cornillon ebbene una visione di una luna piena con una macchia che la sporcava: nell’interpretazione poi data dalla Dottrina della Chiesa, simboleggiava proprio la Chiesa con quella macchia che era invece l’assenza di una festa che celebrasse il Corpo di Dio, la sua Eucaristia. Pochi anni dopo, a seguito del miracolo eucaristico avvenuto sul Lago di Bolsena, Papa Urbano IV istituì’ la festa del Santissimo Sacramento il giovedì dopo l’ottava di Pentecoste, divenendo in epoca moderna una festa “mobile” che si tiene il giovedì o la domenica successiva alla Santissima Trinità.

La solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo – per l’appunto, il Corpus Domini – è stata poi riformata nel 1969 e porta le celebrazioni che oggi vengono riprodotte con la processione e la Santa Messa solenne: la “reazione” nel Trecento alle tesi di Berengario di Tours che teorizzava sulla presenza di Cristo non reale ma solo simbolica, portò alla festa del Corpus Domini che conosciamo anche oggi, nell’ottica di una fede cristiana che è tutt’altro che una “storia a metà tra l’immagine e il simbolo”, ma estremamente aderente alla realtà di un corpo e una vita offerta da Dio all’intera umanità.

Nel mistero della fede sul Corpus Domini, e nel mistero della vita che è la dottrina cristiana, la Messa con Papa Leone XIV ripercorrerà tutti questi passaggi con l’omelia e il resto della celebrazione che può essere seguita, oltre che in diretta streaming, anche tramite il Libretto messo a disposizione dalla Santa Sede.