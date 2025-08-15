Santa Messa e Angelus per Festa dell'Assunta 2025 con Papa Leone XIV da Castel Gandolfo: diretta video streaming live. L'Assunzione di Maria e la speranza

IL RITORNO A CASTEL GANDOLFO PER LA FESTA DI MARIA ASSUNTA: LA SANTA MESSA E L’ANGELUS DI OGGI

In una seconda e più rapida “sosta” a Castel Gandolfo in questa sua prima estate da Pontefice, Papa Leone XIV si prepara a celebrare questa mattina la Santa Messa per la Festa dell’Assunta 2025, con la totale fedeltà a Maria Vergine come ribadito anche in tutti gli ultimi discorsi e appelli di pace “nel nome della Madonna e Madre di Gesù”. L’appuntamento è fissato per oggi 15 agosto 2025 alle ore 10 presso la Parrocchia Pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo, dove il Santo Padre trascorrerà anche i prossimi giorni fino al ritorno i Vaticano previsto il 19 agosto prossimo.

La possibilità di seguire la Santa Messa dell’Assunta, con anche il successivo Angelus nel piazzale di Castel Gandolfo, è disponibile come sempre con la diretta tv su Tv2000 dalle ore 10, oltre ai canali social in diretta video streaming sulle pagine di Vatican News e sull’app Play2000. La tre giorni di celebrazioni a Castel Gandolfo e Albano Laziale terminerà poi domenica 17 agosto con la Santa Messa sempre di Papa Leone XIV presso il Santuario di Santa Maria della Rotonda, con la visita ai poveri della Caritas assistiti nella Diocesi laziale.

LA MADONNA TRA FAMIGLIA, PACE E SPERANZA: IL MESSAGGIO PER l’ASSUNZIONE DI MARIA (E COSA SI CELEBRA OGGI)

A poche ore dal vertice internazionale in Alaska tra i due presidenti di Stati Uniti e Russia per impostare, si spera, la fine della guerra in Ucraina, Papa Leone XIV si è unito negli scorsi giorni alle preghiere dell’intera cristianità per invocare la pacificazione e la cessazione di ogni conflitto globale. Invocando lo stop alle armi e chiedendo che in Trump e Putin prevalga lo spirito di pace, il Pontefice ha affidato alla Madonna dell’Assunta la buona riuscita dei negoziati.

Durante l’Udienza Generale dello scorso mercoledì in Aula Paolo VI, Papa Leone XIV ha sottolineato come per la Solennità dell’Assunzione di Maria si esorta la preghiera alla Vergine seguendo l’esempio testimoniale di una vocazione alla «familiarità con Dio e alla sollecitudine verso ogni uomo». Nei vari saluti ai pellegrini è lo stesso Santo Padre a ricordare l’esempio di fedeltà al Figlio e suo Dio, «che Maria ci insegni ad amare suo figlio con il suo stesso amore».

Nel messaggio preparato e inviato da Papa Leone XIV alla Chiesa di Gozo per celebrare il 50esimo anniversario della coronazione dell’effige mariana presso la Cattedrale della Dormizione, viene sottolineato il valore di speranza che la Madre di Dio assume per tutti noi, dalla notte dei tempi fino al futuro più lontano: «Maria è frutto e segno di speranza». La Festa dell’Assunta richiama l’assunzione in Cielo della Madre di Gesù, con anima e corpo annessi: il culto si sviluppò nei primi secoli di vita cristiana ma fu il dogma imposto da Papa Pio XII nel 1950 a rendere l’Assunzione in Paradiso effettiva e riconosciuta dalla Chiesa.

Per la tradizione dei Vangeli, l’assunzione della Madonna in cielo è l’anticipo per ogni uomo e donna della vera resurrezione della carne, promessa dal Signore dopo la sua Ascensione in Cielo: preservata dal peccato e assunta in Paradiso con anima e corpo, oltre a Gesù è Maria l’unica persona nella storia ad avere queste “caratteristiche” venerate dalla Chiesa Cattolica. Come ebbe a dire Papa Pio XII nella proclamazione solenne della Festa dell’Assunta, l’immacolata Madre di Dio Vergine Maria «terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo».

Guarda qui sotto il video della diretta Santa Messa per la Festa dell’Assunta 2025