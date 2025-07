LA SANTA MESSA E L’ANGELUS DEL PAPA IN DIRETTA SU RAI 1: ECCO COME SEGUIRLA E DA DOVE

Dopo le fittissime settimane dedicate al Giubileo, nella piccola “pausa” che si è preso Papa Leone XIV con il ritorno del tradizionale “ritiro” a Castel Gandolfo per i Pontefici, è in programma oggi 13 luglio 2025 la Santa Messa e il relativo Angelus domenicale tutto in diretta tv su Rai e in video streaming sui canali del Vaticano.

Per questa settimana infatti si “interrompe” la tradizione della CEI nel portare la celebrazione eucaristica in varie parti del Paese per tutti gli italiani costretti a casa e/o impossibilitati a recarsi nelle parrocchie: sarà invece direttamente la Santa Messa con Papa Leone XIV a scandire questa XV Domenica del tempo ordinario nel suggestivo scenario della parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo.

Dopo aver incontrato in settimane diverse delegazioni, tra qui quella del Presidente ucraino Zelensky, e mentre si trova intento a ultimare la sua prima Enciclica, il Santo Padre Prevost incontrerà fedeli e pellegrini giunti fino alla località laziale con il duplice appuntamento della celebrazione eucaristica e della successiva preghiera dedicata all’Annunciazione dell’Angelo a Maria: alle ore 10 è previsto l’inizio della Santa Messa dalla parrocchia di Castel Gandolfo, con collegamento su Rai 1, sull’app RaiPlay Rai1 e sui canali di Vatican News (come il collegamento YouTube che trovate a fondo pagina, ndr). A seguire, verso mezzogiorno sempre su Rai 1, è previsto l’Angelus sempre con Papa Leone XIV e sempre in diretta video streaming sui vari devices.

APPELLI, PREGHIERE E PACE: LE VACANZE ”ATTIVISSIME” DI PAPA LEONE XIV A CASTEL GANDOLFO

Nella Domenica del Vangelo di Luca sulla vita eterna e sulla “sfida” di Gesù ai dottori della legge in merito al prendersi cura del prossimo, chiunque esso sia, gli appelli di Papa Leone XIV emersi in questi primi mesi i pontificato raccontano bene la grande sfida della Chiesa al giorno d’oggi tra violenze, guerre, ingerenza e chiusura di cuore.

Come ha ripetuto lo stesso Pontefice due giorni prima della Santa Messa a Castel Gandolfo di questa mattina – nella lettera inviata ad una mamma molto preoccupata per il fragore della guerra sul futuro delle giovani generazioni – l’impegno della pace e il desiderio di felicità non può non essere un tema cardine per tutti, popolazioni e governi. La preghiera di pace del Santo Padre Prevost, che parla di un «impegno quotidiano per incontrare Cristo e dischiudere il cuore» verrà ribadita oggi nell’omelia della Santa Messa su Rai 1 e nell’Angelus di mezzogiorno, nella splendida cornice di Castel Gandolfo dove un attivissimo Papa Leone XIV sta incarnando in maniera molto atipica il suo concetto di “vacanza”.

Con un enciclica in preparazione che dovrebbe unire la dottrina sociale della Chiesa, i temi della pace e la sfida/rischio dell’intelligenza artificiale, il Papa si appresta a vivere una seconda parte di 2025 all’insegna della continua testimonianza dell’amore cristiano per il prossimo, come indica esattamente il Vangelo di oggi. Serve avere compassione di chi si ha di fronte, promuovendo la pace e la fratellanza e non dimenticandosi di essere prima di tutto figli e fratelli.

L’offerta fatta a Zelensky (così come a Putin nella telefonata pochi giorni dopo l’inizio del suo Pontificato, ndr) del resto si permea proprio sul concetto di “disponibilità alla pace”: il Vaticano ha ribadito l’apertura della Santa Sede a negoziare accordi di pace direttamente a Roma o in qualsiasi sede tramite gli uomini della diplomazia cattolica. In un mondo alla deriva, privo di “guide illuminate”, l’offerta umile di una pace senza secondi fini è al momento l’unico appiglio con senso e criterio.

