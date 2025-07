Come seguire Santa Messa e Angelus di Papa Leone XIV oggi 20 luglio 2025 in diretta Rai 1 e video streaming live: la visita ad Albano e la preghiera di pace

DA CASTEL GANDOLFO AD ALBANO LAZIALE (E RITORNO): TORNA L’APPUNTAMENTO SU RAI 1 CON LA SANTA MESSA DI PAPA LEONE 2025

Sono giorni difficili e molto complessi per la comunità internazionale, e non sono da meno per la Chiesa Cattolica dopo il gravissimo attacco israeliano contro la piccola comunità cattolica di Gaza: tra la Santa Messa di oggi su Rai 1 da Albano Laziale e l’Angelus a Castel Gandolfo sono attese nuove parole da Papa Leone XIV dopo il commento a caldo avvenuto lo scorso 17 luglio 2025 dopo la notizia di 3 morti e una dozzina di feriti, tra cui il parroco padre Gabriel Romanelli.

Papa Leone XIV: "Ricevuta una telefonata da Netanyahu"/ "Rinnovati appelli alla pace e a tutelare i civili"

Prosegue la tradizione di questo luglio con le celebrazioni domenicali in diretta video su Rai 1, tanto per la Santa Messa con Papa Leone XIV – oggi alle ore 9.30 da Albano – quanto per l’Angelus, in programma a mezzogiorno dalla piazza della Libertà a Castel Gandolfo: nella XVI Domenica del tempo ordinario oggi 20 luglio 2025 è previsto dal messale CEI il Vangelo dell’incontro del Signore con le sorelle Marta e Maria, con Gesù che viene riconosciuto in mezzo all’umanità come la vera speranza della gloria eterna.

Pizzaballa in missione a Gaza dopo l’attacco alla chiesa/ Telefonata di Papa Leone XIV: ”ora basta stragi!”

È proprio facendo riferimento alla speranza cristiana che Papa Leone XIV si è rivolto nell’accorato messaggio inviato alla comunità cattolica di Gaza: davanti all’insensato attacco, e con profondo dolore per le vittime, il Santo Padre ha invocato la preghiera sul popolo in Terra Santa devastato da guerra e fame, ribadendo la speranza per la concordia e la pacificazione ma al contempo “alzando la voce” con la comunità internazionale per intervenire attivamente per una tregua.

L’ANGELUS E L’APPELLO DI PACE DEL PAPA: I GIORNI DRAMMATICI PER LA CHIESA

Ricordando come sempre che i collegamenti per seguire la Santa Messa e l’Angelus di Papa Leone XIV riguardano sia Rai 1 e Tv2000 in televisione, sia le app RaiPlay e InBlu2000, come anche il video streaming live di Vatican News sulla pagina YouTube della Santa Sede. Il programma della visita di Papa Leone XIV ad Albano Laziale – iniziato idealmente la scorsa settimana con la presenza del Pontefice nel Monastero delle Clarisse, dove ha ringraziato la loro preziosa testimonianza di fede – prevede la Santa Messa nella Cattedrale di San Pancrazio Martire alle ore 9.30, mentre l’Angelus verrà poi recitato di ritorno a Castel Gandolfo alle ore 12 circa.

Papa Leone XIV: “dolore per attacco a chiesa di Gaza, fermate la guerra!”/ Pizzaballa: “non li lasciamo soli”

«I Castelli Romani ritornano a essere luogo di ristoro dell’anima e, certamente, anche di qualche incontro del Santo Padre con le persone di questo territorio»: così iil vescovo di Albano Laziale, mons Vincenzo Viva, lieto nell’accogliere Papa Leone XIV con il messaggio di benvenuto trascritto in vista del piccolo viaggio di Prevost durante il periodo di vacanze a Castel Gandolfo.

Vacanze senza riposo, visto anche quanto successo in questi giorni nella Striscia di Gaza, con tutte le conseguenze anche diplomatiche che porta in essere l’attacco alla chiesa della Sacra Famiglia: oltre all’appello di pace che risuonerà ancora oggi dopo la Santa Messa e l’Angelus domenicale, l’impegno di Papa Leone XIV assieme ai canali diplomatici della Santa Sede e del Patriarcato di Gerusalemme è quello di pressare la comunità internazionale sulla fine delle ostilità, promuovendo una cultura e speranza di pace pur dentro il fragore di armi e violenza.