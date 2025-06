Santa Messa di Papa Leone XIV per Giubileo dei Sacerdoti 2025, nella festa del Sacratissimo Cuore di Gesù: diretta video streaming tv. Dono della vocazione

SI CHIUDE IL GIUBILEO DEI SACERDOTI CON LA SANTA MESSA IN VATICANO: LE INFO IN DIRETTA VIDEO STREAMING (E TV)

Per celebrare la solennità cristiana del “Sacratissimo Cuore di Gesù” la Chiesa si riunisce oggi con Papa Leone XIV in Basilica di San Pietro con la Santa Messa che idealmente “chiude” la tre giorni del Giubileo dei sacerdoti, seminaristi e vescovi: dal rito con le nuove ordinazioni al messaggio di speranza per una Chiesa sempre più in “uscita” verso il mondo donando però una testimonianza chiara di cosa sia la vocazione cristiana e cosa possa generare pur in un mondo così complesso e apparentemente senza speranza come quello odierno.

Papa Leone XIV: “violenza diabolica contro l’Oriente cristiano”/ “Seguiamo Gesù che libera da odio e potere”

L’appuntamento con la Santa Messa di Papa Leone XIV per il Sacro Cuore di Gesù è previsto per le ore 9 stamane, 27 giugno 2025, all’interno della Basilica di San Pietro presso l’Altare della Confessione: oltre ai consueti canali ufficiali del Vaticano – su tutti, la pagina YouTube di Vatican News per la diretta video streaming – è disponibile anche la diretta su Tv2000 con tutti gli ultimi eventi per il Giubileo dei Sacerdoti, al termine del “triduo” di eventi organizzati dal Dicastero per il Clero presso la Santa Sede.

Pizzaballa: “pace vera solo affrontando la causa palestinese”/ “Coraggio fede cristiana contro l'estremismo”

LE ORDINAZIONI DEI PRESBITERI E IL NUOVO APPELLO DI PAPA LEONE XIV

All’interno della Santa Messa di Papa Leone XIV oggi in San Pietro sono attese le nuove ordinazioni presbiterali, ultimo atto del Giubileo dei Sacerdoti 2025 dopo la tre giorni di eventi, preghiere e testimonianze all’interno della vasta Diocesi di Roma. Come ha spiegato ieri nell’incontro organizzato dal Dicastero per il Clero, i sacerdoti possono rappresentare il vero cuore della testimonianza di Cristo crescendo sempre più nella fede e divenendo credibili «testimoni della vocazione che abbiamo ricevuto». Papa Leone XIV sottolinea che dal momento che si crede realmente, ciò è visibile e lascia un segno: «la felicità del ministro riflette il suo incontro con Cristo, sostenendolo nella missione e nel servizio».

LETTURE/ Se Trump, Putin, Netanyahu e Xi vogliono fare i prìncipi (di Machiavelli), ascoltino Leone

Nell’appello poi lanciato sulle tre implicazioni chiave per la formazione dei sacerdoti – relazione, stile essenziale e capacità di amare – il Santo Padre concentra il richiamo per la solennità del Sacro Cuore di Gesù, il vero “motore e origine ardente” di tutta la vocazione cristiana, «ritroviamo insieme lo slancio missionario. Una missione che propone con coraggio e con amore il Vangelo di Gesù». Il cuore di Cristo come dono al mondo, attraverso la testimonianza dei sacerdoti, dei prelati e di tutti coloro che nella vocazione del sacerdozio annunciano con la propria vita la promessa eterna di felicità.

Durante il discorso tenuto nel mattino di ieri davanti alle ROACO delle Chiese Orientali, l’ulteriore appello di pace del Santo Padre si è tramutato in un durissimo attacco alle “illusioni del riarmo”, alla violenza diabolica contro l’Oriente cristiano, e invocando la vera pace che può provenire solo seguendo il Signore «che libera da potere e odio». Dalla Santa Messa di oggi, con l’attesa omelia di Papa Leone XIV, la Chiesa Cattolica si prepara alla prossima importante festa solenne dei Santi Pietro e Paolo prevista per domenica 29 giugno 2025 (con la celebrazione eucaristica fissata alle ore 9.30 in Piazza San Pietro, ndr).

Papa Leone XIV si è recato questo pomeriggio, 26 giugno, all’incontro internazionale “Sacerdoti Felici”, promosso dal Dicastero per il Clero. pic.twitter.com/rkyvIVPnIY — L’Osservatore Romano (@oss_romano) June 26, 2025

GUARDA QUI SOTTO LA DIRETTA SANTA MESSA DI LEONE XVI