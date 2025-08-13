L'appello di pace di Papa Leone XIV arrivando a Castel Gandolfo: dal summit in Alaska al destino di Gaza, “fermare subito le guerre, basta terrorismo”

IL “FUORI PROGRAMMA” DI PAPA LEONE XIV A CASTEL GANDOLFO: TRA UCRAINA, GAZA E GUERRA

Non era previsto alcun discorso ufficiale per il suo ritorno a Castel Gandolfo dove si tratterrà fino al prossimo 19 agosto 2025, eppure Papa Leone XIV è stato protagonista di un particolare “fuori programma” con alcuni cronisti assiepati fuori dalla struttura che ospiterà il Santo Padre in vista delle celebrazioni per la Madonna dell’Assunta. Con il mondo che freme tra guerre, violenze, vertici internazionali e pericolose escalation imminenti, Papa Leone XIV confida di augurarsi ben presto un cessate il fuoco generale.

A domanda diretta dell’ANSA sul prossimo summit tra Putin e Trump in Alaska proprio nel giorno di Ferragosto, il Pontefice si augura possa interrompere subito la guerra per potersi mettere d’accordo sul destino del conflitto in Ucraina: «spero si mettano d’accordo, anche perché la guerra dopo tanto tempo, qual è il fine?». Da Castel Gandolfo nella celebrazione che si terrà venerdì prossimo sarà in primis Papa Leone XIV ad appellarsi con i grandi della terra affinché si possa chiudere la drammatica guerra nell’Est dell’Europa, confermando anche la proposta del Vaticano per l’eventuale vertice diplomatico tra Putin e Zelensky.

Come del resto ha spiegato ancora questa mattina durante l’Udienza Generale, la Chiesa di Leone XIV invoca la supplica a Dio per la pace su tutte le guerre, fondata sulla pace del Cristo Risorto che riconosce l’essere figlio e fratello di tutti, il contrario della violenza e del sopruso egoista. Come ha detto poi ieri il Presidente della CEI cardinale Matteo Zuppi parlando ad un centro Caritas a Castel Volturno, l’Ucraina non è e non dovrà mai essere un «oggetto», oltre a ribadire come «per ottenere la pace non bisogna darsi pace».

I PROSSIMI IMPEGNI DEL PAPA E LA CELEBRAZIONE DELL’ASSUNTA

Dall’Ucraina al Medio Oriente, è sempre Papa Leone XIV a soffermarsi fuori da Castel Gandolfo per esprimere la piena preoccupazione della Santa Sede (e dell’intera cristianità) in merito alla situazione umanitaria presente all’interno della Striscia di Gaza: «bisogna risolvere la crisi, così non si può continuare». Pressato dalle domande dei giornalisti, il Santo Padre da un lato continua a ribadire la necessità che Hamas liberi tutti gli ostaggi, aggiungendo come la violenza del terrorismo è insopportabile e non deve trovare scuse.

Di contro però, Papa Leone XIV si dice molto preoccupato per le sorti della popolazione palestinese, specie se dovesse venire deportata durante l’assedio prossimo di Israele contro Hamas a Gaza City: «rispettiamo i tanti che sono morti ed anche gli ostaggi, c’è bisogno che vengano liberati ma dobbiamo anche pensare ai tanti che stanno morendo di fame».

Il successore di Pietro conclude poi la chiacchierata con i giornalisti ribadendo che la Santa Sede è sempre in prima linea per facilitare il dialogo e il rispetto di tutti, anche se purtroppo non è possibile «fermare le guerre»: di certo, occorre cercare sempre una soluzione, «mai le armi» in quanto non può essere la guerra la modalità per risolvere i conflitti, «bisogna cercare sempre la pace».

Tornato a Castel Gandolfo appena poche settimane dopo la “pausa estiva”, Papa Leone XIV si sofferma da oggi fino al prossimo 19 agosto: le celebrazioni principali restano le due per l’Assunta e la domenica con la Santa Messa presso il Santuario di Santa Maria della Rotonda ad Albano Laziale. Per la celebrazione del 15 agosto l’appuntamento è invece presso la parrocchia di San Tommaso da Villanova nella residenza estiva dei Papi (alle ore 10, con l’Angelus alle 12) mentre la Messa del 17 agosto ad Albano è fissata alle ore 9.30, con l’Angelus sempre a Castel Gandolfo a mezzogiorno.