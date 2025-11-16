L'appello di Papa Leone XIV contro la povertà e contro le persecuzioni dei cristiani nel mondo: “seguire Cristo e testimoniarlo tiene viva la speranza”

IL GIUBILEO, L’APPELLO E IL PRANZO: LA GIORNATA DI PAPA LEONE XIV IN COMUNIONE COI POVERI

Nel weekend del Giubileo dei Poveri, sfociato oggi con la IX Giornata Mondiale dei Poveri in Vaticano, Papa Leone XIV si è intrattenuto diverse ore con bisognosi, malati e indigenti in arrivo da ogni parte d’Italia e del mondo: prima la Santa Messa in San Pietro, poi l’Angelus e a seguire il pranzo tenuto in Aula Paolo XIV, proseguendo la felice tradizione inaugurata dal suo predecessore Francesco.

Il Santo Padre ha voluto stare vicino fisicamente e spiritualmente ai tanti bisognosi che ogni giorno vengono serviti e accuditi dai servizi di solidarietà della Chiesa, lanciando un messaggio ai popoli mondiali tutt’altro che banale. «Noi tutti vogliamo essere fra i poveri del Signore, perché la nostra vita è un dono di Dio e lo riceviamo con tanta gratitudine», ha detto Papa Leone XIV a braccio prima di cominciare le celebrazioni in Piazza San Pietro, auspicando che il grido dei poveri possa farsi finalmente sentire presso tutte le comunità internazionali. La povertà in quanto tale interpella i cristiani, ha osservato nell’omelia il Pontefice, ma prima di tutto deve smuovere chiunque abbia incarichi e ruoli di responsabilità nel mondo.

«Esorto perciò i Capi degli Stati e i Responsabili delle Nazioni ad ascoltare il grido dei più poveri», sottolinea con forza il Papa, aggiungendo come non vi potrà mai essere una vera pace senza la giustizia e la comunione con chi più di tutti ci ricorda che la dignità umana deve venire prima di ogni altra priorità sociale. Seguire Dio significa vivere in comunione con chi dall’alba dei tempi si fa continua voce per aiutare tutti coloro che non “hanno voce”: l’amore di Dio cura e guarisce, e amplia il desiderio di comunione dentro ciascuno di noi verso la trasformazione della convivenza umana in un reale «spazio di fraternità e dignità per tutti».

I CRISTIANI PERSEGUITATI E LA PACE DA RISCOPRIRE PER TUTTI

Facendosi prossimo ai tanti poveri e bisognosi accolti nel pranzo della domenica in Vaticano, Papa Leone XIV ha voluto benedire i doni ricevuti e i tanti volontari che ogni giorno si spendono per sostenere chiunque bussi alla porta dell’accoglienza: «Benedici Signore noi e questi doni che riceviamo dalla tua provvidenza. Benedici la nostra vita, la nostra fraternità».

La crisi globale che si fa palese nell’aumento dei vari livelli di povertà è un dramma «trasversale» che sfida l’intera umanità a guardare al tema della povertà in modo “integrale” e non solo come retorica buonista: serve infatti «una cultura dell’attenzione» da sviluppare per poter «rompere il muro della solitudine», in cui stare vicini all’altro trasmettendo amore, cura e testimonianza «della tenerezza di Dio».

Al termine dell’omelia, celebrano l’Angelus da Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha aggiunto all’importante tematica sociale della cura per i poveri anche l’attenzione per le troppe violenze e persecuzioni che ancora oggi i cristiani patiscono in molte aree del mondo: «non lasciamoci vincere dalla paura», ha tuonato il Santo Padre prima della preghiera alla Vergine. La persecuzione verso i figli di Cristo avviene con armi, violenza, ma anche purtroppo con le parole, «attraverso la menzogna e la manipolazione ideologica».

Il Papa invita a non farsi vincere dalla logica del mondo che perseguita chi annuncia la verità: chi confida in Gesù e segue il suo Vangelo, sa infatti che dolori e disastri hanno sempre una fine e che la grazia del Signore «può trasfigurare la violenza in segno di redenzione». I cristiani perseguitati, conclude Papa Leone XIV, sono ancora oggi testimoni di «giustizia, verità e speranza», invocano la piena pace in tutti quei luoghi dove la morte dei fedeli è ancora all’ordine del giorno: Nigeria, Sudan, Mozambico, Bangladesh e Congo, «preghiamo che cessi ogni violenza e i credenti collaborino per il bene comune».