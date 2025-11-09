La collegialità di Papa Leone XIV: attesa la convocazione del Concistoro straordinario (il primo dopo 11 anni) per far crescere l'unità dei Cardinali

PAPA LEONE POTREBBE CONVOCARE UN NUOVO CONCISTORO STRAORDINARIO 11 ANNI DOPO L’ULTIMO: TUTTE LE ANTICIPAZIONI

Il prossimo 7-8 gennaio 2026 la Chiesa Cattolica potrebbe convocare con Papa Leone XIV il primo Concistoro straordinario da 11 anni a questa parte: la notizia rimbalzata dalla NCA (l’agenzia cattolica americana), con fonti dirette in Vaticano, parla del primo vero “summit” del Collegio Cardinalizio integrale dopo che l’ultimo venne convocato da Papa Francesco nel 2014, ad inizio del suo Pontificato.

Nel giorno in cui il Santo Padre ha celebrato la Dedicazione della Basilica di San Giovanni in Laterano, parlando della centralità di una rinnovata sinodalità e collegialità della Chiesa, la possibile imminente convocazione del Concistoro porta in dote l’attenzione di Papa Prevost per l’unità integrale di tutte le componenti che servono alla sacra “sposa di Cristo”. Sebbene i temi ancora non siano stati annunciati, il secondo Concistoro convocato da Papa Leone XIV (il primo lo scorso 13 giugno 2025 con la creazione di 8 nuovi Cardinali), ma il primo “straordinario” ovvero la riunione che richiede la presenza dell’intero Sacro Collegio Cardinalizio.

Il Concistoro infatti può essere “ordinario” – e chiama a raccolta i “soli” Cardinali residenti nella Curia in Vaticano – o anche “ordinario pubblico”, in cui si discute a porte aperte con la creazione di nuovi porporati: per il Concistoro straordinario invece si torna alle origini, quando ciclicamente veniva convocato il corpo internazionale di tutti i Cardinali per discutere dei temi più importanti (anche gravosi) nella vita ecclesiale della Chiesa Cattolica.

In attesa di conoscere il contenuto del prossimo Concistoro, in molti ritengono che la scelta di Leone XIV arrivi a “seguito” delle polemiche sorte nei giorni del Conclave quanto non pochi porporati avevano lamentato la scarsa conoscenza collegiale dei vari membri del Collegio che poi avrebbero dovuto votare il nuovo Papa.

”IL PERCORSO IN SALITÀ PER UNA CHIESA SINODALE E COLLEGIALE”: IL MESSAGGIO NELL’OMELIA E L’ANGELUS DEL 9 NOVEMBRE

In effetti sono passati 11 anni dall’ultimo Collegio “integrale” della Chiesa e con Papa Leone XIV si cerca di proseguire quella tentata unità collegiale fin dai suoi primi discorsi dopo il Conclave messa in cima alle priorità, per rilanciare la vita della Sacra Romana Chiesa: il messaggio sul nuovo Concistoro sarebbe stato inviato ai Cardinali già lo scorso 6 novembre, riporta il quotidiano cattolico NCR, sottolineando come nelle prossime settimane sarà il Decano del Collegio Cardinalizio (il Card. Giovanni Battista Re, ndr) ad informare i porporati dei temi chiave del prossimo Concistoro straordinario.

Non vi saranno nuovi Cardinali da creare, né canonizzazioni da discutere, ma il “semplice” ritorno alla normalità di un dialogo e una conoscenza collegiale che non può che fare il bene di una Chiesa sempre più capillare in ogni parte del mondo, con problemi e urgenze non più rinviabili. In questa fase attuativa del Sinodo dei vescovi, la Chiesa romana vede tutta la difficoltà di una “verifica sul campo” dei temi sollevati: «un cammino in salita, ma non bisogna scoraggiarsi. È bene, invece, continuare a lavorare, con fiducia, per crescere insieme», ha detto Papa Leone XIV nell’omelia per la Dedicazione della Basilica laterana questa mattina, serve fedeltà maggiore e disponibilità a radunarsi per «alimentare lo slancio della carità cristiana».

Nell’Angelus di mezzogiorno da Piazza San Pietro, Papa Prevost ha ricordato la Chiesa di Cristo è fatta da uomini e donne «chiamate a diffondere nel mondo il Suo Vangelo di misericordia, pace e consolazione». Occorre essere testimoni, «allenando il cuore» anche alle tante fragilità ed errori della cristianità, ma senza mai dimenticare il «dono della santità fatto dal Signore per ogni persona», anche se peccatori e fragili. L’invito del Santo Padre, anche in vista del prossimo Concistoro, è di poter accogliere Cristo nella propria vita, «accompagnandoci con la sua intercessione».