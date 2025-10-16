Discorso integrale e video di Papa Leone XIV alla FAO a Roma: combattere la fame con progetti veri e non solo parole, “far salire il grido al cielo”

PAPA LEONE XIV (E MATTARELLA) ALLA FAO NEL WORL FOOD DAY 2025

Due giorni dopo la prima storica visita di Papa Leone XIV al Quirinale, il Santo Padre e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si ritrovano alla sede della FAO a Roma per partecipare attivamente al World Food Day organizzato da Qu Dongyu, direttore generale della sigla delle Nazioni Unite legata al problema della fame nel mondo. Il discorso di Papa Leone XIV alla FAO, eccezionalmente in lingua spagnola, tocca svariati punti dai problemi connessi alla fame generata durante le guerre, fino agli approvvigionamenti e alla cura costante per gli ultimi e più bisognosi.

Vedere milioni di esseri umani che in questi secoli sono morti e tuttora muoiono per colpa della fame e dell’indigenza è «un fallimento collettivo», una colpa storica in quanto «aberrazione etica»: è un grido continuo quello di Papa Prevost nel solco dei suoi predecessori ospiti della FAO nella storica sede romana. Dopo che il Capo dello Stato aveva definito il regresso del multilateralismo come inaccettabile, Papa Leone XIV ha preso la parola dal palco dell’Organizzazione ONU per alimentazione e agricoltura inquadrando subito l’emergenza globale: «chi soffre la fame non è mai uno sconosciuto, ma è mia sorella e fratello, lo devo aiutare senza indugi».

Il punto chiave messo in campo dalla Chiesa storicamente è che la sofferenza altrui non è qualcosa di estraneo da sé, ma è anzi un qualcosa di proprio che viene (s)mosso nell’imbattersi della sofferenza e fame del prossimo: l’obiettivo è quello dunque di mobilitare a livello internazionale quante più energie disponibili a livello solidale perché davvero il cibo non manchi a nessuno nel globo.

“LA BATTAGLIA SULLA FAME APPARTIENE A TUTTI”: IL GRIDO DI ALLERTA DELLA CHIESA

È ovviamente un tema e un percorso tutt’altro che semplice ma che non può che ripartire dagli accordi di sviluppo che la FAO in questi decenni ha saputo mettere a terra: Papa Leone XIV ricorda come il progetto “Fame Zero” è possibile e realizzabile solo se vi sarà la piena volontà ad attuarlo da parte di tutto. Non riuscivi è un fallimento non solo di qualche Paese ma di tutti, nessuno escluso: «la comunità internazionale non deve voltarsi dall’altra parte», critica con amarezza il Santo Padre parlando al cuore dei rappresentanti delle nazioni.

Il Papa fa però anche un passo in più e non si limita a dire come la fame sia “solo” un problema da risolvere: è un’emergenza vera, «è un grido che sale al cielo e chiede una risposta rapida» da parte di tutti, nazioni, Ong, entità pubbliche e private, «è una battaglia che appartiene a tutti». Contro lo spreco, contro le ignobili “disattenzioni” per i più piccoli che muoiono di fame letteralmente in diverse parti del mondo, e contro anche l’uso della fame come «arma di guerra, è un crimine».

Non si può proseguire in questo modo, chiarisce il Santo Padre, dato che la fame se è vero che non è il destino ultimo dell’uomo, «può essere la sua rovina»: le violenze e le tragedie globali debbono spingere ognuno a farsi «artigiani di pace, armati del balsamo curativo» per lenire le ferite del cuore umano. Porre rimedio allo scandalo di chi condanna le persone ad una vera fame è l’ulteriore obiettivo di Papa Leone XIV: in tal senso la Chiesa spinge per proseguire l’impegno sulla Giornata Mondiale dell’Alimentazione, sul tema “Mano nella mano per un cibo e futuro migliore”.

Camminare assieme con meno proclami e più progetti concreti, a questo auspica il Papa e l’intera Chiesa: «Non stancatevi, dunque, di chiedere oggi a Dio il coraggio e l’energia per continuare a lavorare» su questi obiettivi, conclude Papa Leone XIV davanti ai rappresentanti FAO.