Santa Messa con Papa Leone XIV in diretta tv Rai 1 video streaming: i Palli per i nuovi arcivescovi nel giorno dei Santi Pietro e Paolo. Invito alla Chiesa

LA SANTA MESSA DI DOMENICA SU RAI 1 CON PAPA LEONE XIV: TUTTE LE INFO (E LE DIRETTE, ANCHE TV)

A conclusione di un mese di giugno molto ricco dal punto di vista liturgico e delle celebrazioni per il Giubileo, Papa Leone XIV si appresta a dire la Santa Messa di oggi 29 giugno 2025 nella solennità dei Santi Pietro e Paolo: come già avvenuto più volte in questo mese, l’appuntamento con le celebrazioni liturgiche della domenica su Rai 1 – di norma con collegamenti da svariate diocesi sul territorio, gestite direttamente dalla CEI in collaborazione con la Rai – viene spostato direttamente in Vaticano.

E così all’incirca dalle ore 9.30 in Basilica di San Pietro il collegamento in diretta tv su Rai 1 e Tv2000, con la possibilità come sempre dei device online – il canale YouTube del Vaticano e l’app RaiPlay Rai 1 per la diretta in video streaming – vedrà Papa Leone XIV celebrare la Santa Messa per la Solennità dei Santi Pietro e Paolo, gli apostoli che fondarono la Chiesa di Cristo e che diedero vita alla lunga “progenie” ecclesiale giunta fino ad oggi. Per seguire ogni passaggio della Santa Messa di oggi con Papa Leone XIV, comprese le letture del giorno incentrate sulla figura dei Santi Patroni della Città Eterna, ecco il libretto della celebrazione diffuso dal Vaticano.

NELLA SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO LA TRADIZIONE DELLA BENEDIZIONE DEI PALLI: COS’È E COSA SIGNIFICA

Per l’occasione della Santa Messa del 29 giugno 2025 su Rai 1, al termine della settimana dove si è celebrato il Giubileo dei sacerdoti, come da tradizione il Santo Padre procederà con la benedizione dei Palli per i nuovi arcivescovi metropoliti creati durante l’anno liturgico appena trascorso. Si tratta nello specifico di un rituale che nasce dalla storia cristiana delle origini, quando i Palli presi dalla Confessione dell’Apostolo Pietro (primo Papa della storia, ndr) vengono destinati ai vari arcivescovi nominati durante l’anno.

A differenza però del passato, la Santa Sede con Papa Leone XIV (come già Papa Francesco prima di lui) vedrà il Pallio imposto a ciascun nuovo arcivescovo dal Rappresentante Pontificio della specifica sede metropolitana. Il rito avviene durante la Santa Messa, prima della celebrazione eucaristica assieme ai cardinali, i vescovi e i sacerdoti della curia. Ricordando che i Santi Pietro e Paolo sono i patroni di Roma, la celebrazione si unisce alla festa cittadina con anche una delegazione del Patriarcato di Costantinopoli, elemento a cui è molto legato Papa Leone XIV come ha ribadito anche di recente invitando a guardare l’esempio di fede e amore per Cristo delle Chiese orientali.

Nel dialogo avuto coi preti e presbiteri durante la Santa Messa dello scorso venerdì per la chiusura del Giubileo dei sacerdoti (dove ci sono state 32 nuove ordinazioni, ndr) il Papa ha invitato l’intera Chiesa di Cristo a farsi sempre più segno di unità e pace nel mondo violento e complesso di oggi: «Amate Dio e i fratelli, siate generosi, ferventi nella celebrazione dei Sacramenti, nella preghiera, specialmente nell’Adorazione». Davanti ad una società che si “fonda” sul prestigio, il successo e l’effimero, il compito dei testimoni nella vocazione con Cristo è quello di guardare all’umile, all’ultimo e di farsi veri fratelli nella fedeltà al Signore.