La decisione di Papa Leone XIV di non pregare nella Moschea Blu di Istanbul a differenza dei suoi predecessori, a suscitato molte domande

La realtà prende di petto la nostra abitudine a distinguere nettamente il “giusto” dallo “sbagliato”, quel che si deve fare da quel che non si deve fare. È il 30 novembre 2006 quando Benedetto XVI entra nella Moschea Blu di Istanbul e si sofferma, su invito del Gran Muftì della città, a pregare in silenzio qualche istante in direzione della Mecca.

Sinodo, pubblicati i Rapporti Intermedi/ Chiese orientali, nunzi e donne: report a Papa Leone XIV entro 2025

Lo stupore afferra tutti i presenti: Ratzinger, l’ultimo teologo dell’Occidente, l’uomo del discorso di Ratisbona, va ben oltre i due minuti che i musulmani chiedono per la preghiera personale e si apre a Dio, parla con Dio, “al Padre di tutti gli uomini” come dirà qualche giorno dopo commentando pubblicamente quel suo gesto.

GIOVANNI PAOLO II/ Perché ancor oggi è capace di attrarre le persone a Cristo

Il successore di Giovanni Paolo II, che sostò in preghiera anche lui nel 2001 in una moschea, non seguì il culto islamico, ma restò lì, in silenzio, con tutta la sua tradizione alle spalle. La stessa cosa, con la stessa dinamica, fece Francesco il 29 novembre 2014 e, anche in quel caso, il gesto fu emblematico, profondamente simbolico. E allora perché Leone XIV, nove anni dopo, ha rifiutato l’invito alla preghiera proveniente sempre dal Muftì di Istanbul? Che cosa è giusto e che cosa è sbagliato?

Il papa conservatore e il papa progressista – così li vuole la mitologia collettiva – pregarono, il papa “centrista” resta in silenzio: un bel rompicapo per le contrapposte tifoserie.

Zuppi: “siamo alla fine della cristianità, ma non del cristianesimo”/ “Papa Leone XIV ricostruisce la Chiesa”

Il nodo si scioglie solo se si considera un fatto semplicissimo: Gesù, nel deserto, è tentato dal diavolo tre volte. Lo schema del vangelo di Matteo è semplice: prima Gesù è tentato sul pane, poi sul tempio, infine sul potere. Luca non condivide e nel suo vangelo mette prima il pane, poi il potere e infine il tempio. Il motivo è chiaro: per Matteo la tentazione più grande è quella di dominare il mondo, per Luca quella di usare la preferenza di Abramo per giustificare sé stessi e le proprie condotte. Il vangelo è uno, ma le storie sono quattro e ciascuna storia vive in modo originale l’unica verità di Dio.

La fede si vive con la carne e nella carne. Oggi il cristianesimo attraversa un’unica grande crisi, che consiste nella mancanza di riconoscimento del valore dell’incarnazione. Si vorrebbe una carta di comportamenti, di prassi, di “cose giuste” da fare che determinino senza dubbio la misura della fede. Si vorrebbe aggirare la necessità che la verità non si cristallizzi in dottrina ma rinasca sempre dalla carne. E si vorrebbe evitare la croce, la fatica di incarnarsi, di diventare pienamente umani perché totalmente afferrati da Cristo nella grande storia della Chiesa.

Benedetto e Leone, per citare solo due pontefici esemplificativi, entrano in moschea con la loro storia, il loro percorso, la loro vita. Non si può chiedere a Benedetto di essere meno teologo o a Leone di essere più simbolico. Non è il televoto di un talent in cui uno dei due è eliminato e l’altro va avanti: tutto coesiste, tutto sta, tutto tiene, nella grande logica dell’amore di Dio e della Chiesa cattolica.

Lo dicono i documenti: la Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, che promuove il dialogo interreligioso con l’islam, la Dialogoue and Proclamation redatta dal Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso nel 1991 in cui si sottolinea il valore della preghiera personale in contesti interreligiosi senza che ciò si trasformi in partecipazione al culto altrui, lo dice il canone 844 del diritto canonico quando parla della “comunicatio in sacris” e – di fatto – vieta la partecipazione attiva a riti di altre religioni.

Ratzinger non si fece islamico perché pregò nella moschea, né Leone si è fatto anti-islamico perché ha rifiutato di farlo: entrambi sono entrati in quel luogo di culto senza dimenticare chi fossero e da dove venissero in quanto uomini, senza abdicare la dottrina e la prassi della Chiesa cattolica.

La storia è dunque il luogo della memoria e della piena umanità, quella stessa storia che fa da filo conduttore e segna in modo brutale il Libano in cui Prevost si sposta per la seconda parte del suo viaggio.

Andare in Libano oggi ha una serie fitta di significati: è l’unico Paese del Medio oriente in cui i cristiani hanno avuto un ruolo paritario e in cui convivono – fianco a fianco – con gli islamici nello stesso sistema istituzionale, è un Paese allo sbando schiacciato dall’arrivo di quasi 2 milioni di profughi siriani che hanno minato stabilità economica e politica, è luogo di radici profonde della Sacra Scrittura che riconosce in Tiro e Sidone due luoghi carichi di memoria evangelica, ed è – non ultimo – la terra dei maroniti, cristiani fedeli a Roma dal tempo di Costantinopoli.

Andare in Libano è un segno enorme di vicinanza a quel patriarcato che, costituzionalmente, deve esprimere sempre il presidente della Repubblica. Su tutto, però, svetta il dolore del popolo libanese: la povertà estrema, i continui blackout della corrente elettrica, la carenza di medicinali, la fuga incessante di insegnanti, medici e giovani.

È una finestra sul conflitto israelo-palestinese, segnato qui dalla presenza di Hezbollah, ed è l’opportunità di parlare a quell’umanità che qui ha davvero bisogno di ritrovare Dio per tornare a benedirlo nelle piaghe della propria carne. Contemplare tutto questo, in un Paese fortemente influenzato dalla cultura islamica, ha un alto valore morale e simbolico. È come stare in silenzio, a pregare, dentro una moschea.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI