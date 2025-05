Un po’ fuori orario, quasi imprevista, dopo soli quattro scrutini, alle 18.07 di ieri, 8 maggio, è arrivata la fumata bianca. La folla radunata in piazza San Pietro è esplosa in grida di gioia.

Poi l’attesa di sapere il nome del nuovo Papa. Una lunga attesa, più di un’ora, nella quale si è detto di tutto. Si apre finalmente la grande finestra della Loggia delle Benedizioni e viene dato il fatidico annuncio: “Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!”.

Poi i nomi, quello di battesimo e quello che Robert Francis Prevost ha scelto come successore di Pietro: Leone XIV. All’improvviso la piazza sceglie il silenzio e gli applausi cambiano tono.

Quando l’altro, di cui si pensava di sapere già tutto, si svela per il mistero che è, non può che generare un delicato stupore. Le prime parole che ha voluto pronunciare da Pontefice sono le parole di Cristo risorto: “La pace sia con tutti voi”. Si è presentato così, con un nome antico che risale al 1903, e con quelle parole che vivono da duemila anni e che hanno attraversato tutto il mondo. Leone XIV si presenta al mondo dichiarando la sua figliolanza: “Sono un figlio di sant’Agostino”.

Anche Leone XIII ebbe un rapporto molto stretto con il vescovo di Ippona, tanto da rilanciarne la teologia, insieme a quella di San Tommaso d’Aquino, nella sua enciclica Aeterni Patris del 1879, e con gli agostiniani da cui ricevette l’educazione da fanciullo.

Leone è un nome importante e il primo Papa a sceglierlo fu san Leone Magno nel 440. Nell’Apocalisse Gesù stesso viene definito come “il leone della tribù di Giuda” (Ap 5,5). Il grande scrittore inglese Lewis scelse proprio questa immagine per la sua opera Le cronache di Narnia. Aslan si offre vittima innocente per salvare la vita del fratello traditore Edmund, rompendo così i legacci del potere della strega bianca.

Leone dice al tempo stesso la forza e la regalità, che con Cristo assumono connotati decisamente nuovi che arrivano fino al dono totale della vita.

Saremo costretti, finalmente, a scoprire questo nuovo Papa che tutti adesso credono di conoscere. Dovremo idealmente ripetere il gesto della folla di oggi, assumendo un modo di stare davanti a lui con più attenzione e discrezione, senza applausi sguaiati o tifo da stadio, ma con quella disponibilità a mettere seriamente nel conto la possibilità del nostro cambiamento. Esattamente come è accaduto alla vita del tormentato Agostino.

Non sarà possibile liquidare il Santo Padre in uno schema preconfezionato, come si sta già tentando di fare. Gli schemi della politica, di una certa ecclesiologia e teologia, non tengono. Il tratto dell’uomo che lo Spirito Santo ha indicato come Pontefice sembra avere tutte le caratteristiche per essere uno tutto da scoprire e da cui lasciarsi sorprendere.

Il suo motto “Nell’unico Cristo siamo uno”, preso da una frase di sant’Agostino a commento del Salmo 127, è il programma più efficace per il tempo che stiamo vivendo, soprattutto per i cristiani. In una recente intervista al Tg1 il cardinale Prevost aveva ribadito senza mezzi termini che il cuore della Chiesa non è nelle sue istituzioni, ma nella vita di comunione del suo popolo. Curioso che adesso sia stato scelto proprio lui come guida, anche dell’istituzione.

Inizia un tempo nuovo per la vita della Chiesa, pieno di sfide mondiali inedite. Un tempo che domanda la vita di un Leone.

