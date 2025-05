Leone XIV è il quarto Pontefice consecutivo non italiano, ma negli ultimi 47 anni il Papato non ha mai cessato di essere influente sulla vita politica italiana. Lo stesso Francesco – un extraeuropeo proveniente “dalla fine del mondo” – è intervenuto in modo talora visibile: ad esempio quando ha manifestato la sua simpatia per Giuseppe Conte nei giorni cruciali del ribaltone di governo nel 2019; quando dalla maggioranza è stata espulsa la Lega e a fianco di M5s è rientrato il Pd, il partito del presidente Sergio Mattarella. Ma sul movimento grillino lo sguardo di Santa Marta è stato sempre attento e ricambiato: è rimasto alle cronache l’endorsement di Beppe Grillo per l’appello pasquale 2020 del Papa a favore del “reddito universale”. E non ha certo sorpreso la lunga intervista rilasciata a caldo sull’habemus Papam alla Stampa da Conte, che ha sempre rivendicato una formazione cattolico-democratica.

STORIA/ Da Leone XIII a Giovanni XXIII, questione sociale e ordine morale: la risposta della Chiesa

Un po’ più istituzionale, ma non certo trascurabile, è stata la chiamata di Mario Draghi nella Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Era il luglio 2020 e – con la pandemia ancora accesa – il fresco ex presidente della Bce stava ispirando alla Ue il Recovery Plan. Pochi mesi dopo sarebbe diventato a Roma premier tecnico di larghe intese e candidato al Quirinale.

PAPA/ “Mai più guerre”: Leone XIV, il miracolo della pace viene solo dalla fede

Peraltro l’Europa liberal-tecnocratica di Draghi – piuttosto che del presidente francese Emmanuel Macron – non è mai stata nelle corde politiche del papa argentino. È però diventata meno distante mano a mano che vi è cresciuto il peso sociopolitico delle destre moderate, conservatrici o estreme. Sebbene poco amata, la “vecchia” Europa ha poi certamente recuperato punti agli occhi di Francesco nel suo ultimo scorcio di vita, quando alla Casa Bianca è stato rieletto Donald Trump.

L’umore di Santa Marta verso il “dem” cattolico Joe Biden, d’altra parte, non è mai stato caldo: sia sui temi etici che geopolitici (Ucraina e Gaza). Questo certamente promette di porre subito alla prova – in Italia, con un Papa americano – la leadership “dem” di Elly Schlein: che ha anche passaporto Usa e ha fatto gavetta oltre Atlantico nelle campagne presidenziali di Barack Obama e Biden.

DIETRO LE QUINTE/ Legge elettorale, gli obiettivi non dichiarati della Meloni

In modo più indiretto ma non meno importante, il rimescolamento impresso da Papa Bergoglio al mondo dei movimenti ecclesiali – molti dei quali radicati in Italia – non è stato neutro sulla vita politica nazionale. Come lo sforzo di rilancio della “scuola di Bologna”: quella che rivendica da sempre la custodia ortodossa dei valori del Concilio, anzitutto sul terreno politico. Un solco tracciato dalla “sinistra Dc” e poi mantenuto oggi in una parte del Pd, in un contesto di sintonia con la socialdemocrazia europea, anche se non sempre facile.

Quando il nuovo Papa ha esplicitamente richiamato la “questione sociale” brandita da Leone XIII poco più di un secolo fa, lo sguardo “preferenziale per i poveri” (storicamente raccomandato dall’episcopato sudamericano di cui il cardinale Prevost ha fatto parte) è parso confermato come fonte d’ispirazione nella dottrina sociale. Ma è indubbio che questa attenzione pastorale di lungo periodo della Chiesa viene rilanciata in un contesto socioeconomico rivoluzionato dall’AI e in un momento di crisi politica profonda della sinistra italiana ed europea: accusate da tutti i lati di cedimenti verso il neoliberismo anglosassone, di per sé secolarizzante sul piano dei valori etici. La Rerum Novarum funzionò dal canto suo da piattaforma di lancio per tutti i partiti popolari europei del secolo scorso (quello dei totalitarismi nazifascisti e leninisti) e non era certo in rotta di collisione con il decollo di tutti i movimenti socialisti di ispirazione umanitaria.

Gli ultimi campioni di una storica direttrice d’impegno dei cattolici italiani in politica (“guardando dal centro a sinistra”) sono comunque lo stesso Mattarella e Romano Prodi, ex premier ed ex presidente della Commissione Ue. Entrambi, allorché a Francesco succede Leone, stanno manifestano i crescenti sintomi di inquietudine dei cattodem: sempre più a disagio nel Pd di Schlein e nuovamente agitati dalla voglia di un “partito cattolico” centrista (come è forse stata – in parte – la meteora di Scelta Civica, a cavallo dell’elezione di Francesco). Attirati dall’europeismo di Macron (che ha posto alla guida del governo francese il cattolico François Bayrou), un po’ meno dal neocancelliere cristiano-democratico tedesco Friedrich Merz, i cattodem saranno ora alle prese con un nuovo Papa non europeo: “americano” nel senso onnicomprensivo del continente oltre Atlantico.

La presenza politica dei cattolici italiani, tuttavia, dalla fine della Dc si è fatta frastagliata: e lo resta oggi, forse riflessa anche nelle divisioni fra i cardinali italiani nell’ultimo conclave. Ne è stato specchio anche il profluvio di interviste rilasciate nel fine settimana, che non è fuorviante leggere anche in chiave di politica interna.

La stessa premier Giorgia Meloni – leader di Fratelli d’Italia e di Ecr nella Ue – si professa “cristiana”, anzitutto nella sua visione politico-culturale della famiglia. A lei e al suo governo è indubbio che il segretario di Stato Pietro Parolin – in predicato di riconferma – abbia riservato un’attenzione istituzionale molto diversa dalle critiche partisan ripetutamente giunte dalla Cei di Zuppi (prima fra tutte quella al progetto di premierato).. Una posizione non condivisa da Prodi e Mattarella.

Quest’ultimo – non va dimenticato – nelle ore della fumata bianca per Papa Leone ha convocato il Consiglio supremo di difesa per fare il punto sulla partecipazione italiana alla nuove politiche militari della Ue. E per porre il suo timbro di capo costituzionale delle forze armate a un’importante operazione industriale e finanziaria: la proposta di acquisto di Iveco Defence (le attività militari del gruppo Stellantis, di cui è prima azionista la famiglia Agnelli) da parte di Leonardo, il gigante italiano nel settore difesa.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI