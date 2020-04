Papa sostituito da ologramma?/ Video: sparisce nel nulla e in Usa urlano al complotto

Pubblicità

Papa Francesco “sparisce nel nulla” e suo malgrado diventa protagonista di uno “strano” caso negli Stati Uniti. Una immagine in particolare ha scatenato addirittura delle teorie complottiste molto fantasiose. Tutta “colpa” di un video mandato in onda da una tv statunitense nel quale si vede Bergoglio sparire nel nulla al termine della preghiera del Lunedì dell’Angelo, a Pasquetta. Nel filmato in questione si vede il Santo Padre affacciato alla finestra del palazzo Apostolico per la benedizione. Una volta terminata, poco dopo essersi voltato per rientrare all’interno della stanza, la sua immagine è sparita nel nulla all’improvviso, lasciando spazio quindi alla stanza vuota. Sono subito scattate le “teorie del complotto”, come se non bastasse già l’emergenza coronavirus a scatenarle. Ce n’è una secondo cui Papa Francesco sarebbe stato addirittura sostituito da un ologramma. Ma c’è una spiegazione semplice per spegnere sul nascere queste strane teorie attorno alla “figura” di Papa Francesco.

PAPA SOSTITUITO DA OLOGRAMMA? SPARISCE NEL NULLA E…

Dietro la scena di Papa Francesco che “sparisce nel nulla” durante la ripresa potrebbe esserci una spiegazione banale: un semplice problema di trasmissione. Quella dissolvenza così netta tra l’immagine del Santo Padre e la successiva finestra vuota potrebbe essere stata causata da un problema tecnico di ricezione e trasmissione del video. Come riportato dal Fatto Quotidiano, questo potrebbe aver “mangiato”, per così dire, alcuni frame della scena. Basta ingrandire l’immagine, quella della cosiddetta finestra “vuota”, per dimostrare che dietro alla sparizione c’è un problema tecnico. Si scorge infatti ancora l’abito bianco di Papa Francesco appena rientrato all’interno della stanza. Quindi non si può parlare di alcun complotto (ma poi quale?), semplicemente di un problema di connessione, come quelli a cui ci stiamo “abituando” in queste settimane di quarantena a casa, quando assistiamo ai collegamenti in tv o proviamo proprio noi a metterci in contatto con i nostri cari.





