Papa V & Fritu, la coppia irriverente della trap italiana sbarca al Tim Music Awards 2025 dopo il successo di “Trap Fatta Bene” e i sold out nei live

Chi sono Papa V e Fritu, la coppia che sta “rivoluzionando” la trap italiana

Ci sono anche Papa V & Fritu tra i protagonisti del Tim Music Awards 2025, questa sera venerdì 12 settembre. Lorenzo (il vero nome di Papa V) e Fritu, produttore tra i più apprezzati della nuova generazione, approdano sul palco dell’Arena forti di un percorso che li ha resi punto di riferimento per i giovanissimi appassionati di trap. Se ai più giovani i loro brani irriverenti e diretti sono ormai familiari, per il grande pubblico sono ancora un fenomeno tutto da scoprire.

Papa V si è fatto conoscere per i suoi testi dissacranti, capaci di mescolare ironia e storie di vita vissuta, mentre Fritu ha saputo imporsi con uno stile che riflette la sua stessa personalità. A raccontare il loro approccio alla musica è lo stesso Papa V, in una intervista riportata dal portale Billboard.it. “Se ascolto i Pinguini Tattici Nucleari? Li ascoltavamo prima in macchina, pensa che figata se facessi le sporche al cantante”, la battuta del trapper.

Dal successo di “Trap Fatta Bene” al palco dei Tim Music Awards 2025

Papa V e Fritu sembrano insperabili, artisticamente parlando, come confermano entrambi. “A guardarmi le spalle ci sono l’immancabile Fritu e i ragazzi di K100, che per me sono come una vera famiglia”, spiega ancora nella suddetta intervista l’artista.

Le loro produzioni d’altra parte hanno raggiunto traguardi degni di nota, con milioni di stream, certificazioni ed un seguito sempre più in crescita tra i giovanissimi. E ad impreziosire il tutto anche i sold out in concerto e l’apparizione di questa sera nella cornice magica dell’Arena di Verona. Papa V & Fritu sono pronti a portare il loro stile dissacrante anche al al Tim Music Awards 2025.

