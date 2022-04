Papera di Radu, Bologna Inter/ Video portiere liscia retropassaggio: gol Sansone 2-1

Una papera di Andrei Radu ha deciso Bologna Inter, recupero della ventesima giornata del campionato di Serie A. La partita è terminata sul punteggio di 2-1, con il trionfo dei padroni di casa in rimonta. Il ko dei nerazzurri porta la firma dell’estremo difensore, che era stato chiamato in causa dal tecnico Simone Inzaghi per sostituire Samir Handanovic, bloccato dal mal di schiena. Una scelta che ha pesato irrimediabilmente sul risultato finale. All’81’ infatti il romeno ha commesso un erroraccio, regalando a Nicola Sansone la rete della vittoria.

Diretta/ Bologna Inter (risultato finale 2-1): paperissima di Radu, Sansone ringrazia

Il tutto è nato dagli sviluppi di una rimessa laterale, con il pallone che è stato rimandato in area in quella che sembrava una circostanza semplice per il rinvio. Il portiere romeno, tuttavia, ha clamorosamente lisciato la sfera, mancando l’aggancio e lasciando che l’attaccante dei felsinei potesse fiondarsi in rete. Da due passi il numero 10, entrato soltanto da pochi minuti, non ha commesso errori.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER/ Quote: Arnautovic, un curioso ex della partita

Papera di Radu, Bologna Inter: il video dell’errore che costa caro ai nerazzurri

Il video della papera di Andrei Radu nel finale di Bologna Inter è diventato immediatamente virale sulla rete. L’errore dell’estremo difensore nerazzurro nel recupero della ventesima giornata di Serie A, infatti, potrebbe avere condizionato le sorti dell’intero campionato. Lo Scudetto non è più nelle mani della squadra di Simone Inzaghi, che adesso dovrà sperare in un passo falso del Milan per potere andare in vetta alla classifica.

I tifosi nerazzurri sono inevitabilmente infuriati. Dal vantaggio di 1-0 che l’Inter era riuscito a conquistare negli istanti iniziali della partita, infatti, si è arrivati prima al pareggio alla mezz’ora e poi addirittura al 2-1 finale in virtù dell’erroraccio del portiere romeno. La sconfitta non poteva arrivare in modo peggiore. Il momento è infatti decisivo per la marcia verso il titolo, che adesso per il club di Milano è compromessa.

Probabili formazioni Bologna Inter/ Diretta tv: attacco sudamericano? (Serie A)













© RIPRODUZIONE RISERVATA