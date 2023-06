Paperissima Sprint, chi è Marcia Thereza Araujo Barros/ Nuova co-conduttrice al fianco di Vittorio Brumotti

Marcia Thereza Araujo Barros chi è: co-conduttrice di Paperissima Sprint 2023

Paperissima Sprint sta per tornare con le sue simpatiche gang e gli scherzi più irriverenti della TV, oggi 12 giugno alle 20:35 su Canale 5. Alla conduzione è stato confermato Vittorio Brumotti che verrà affiancato da due nuove co-conduttrici la brasiliana Marcia Thereza Araujo Barros e la ligure Valentina Corradi: “La formula, sempre vincente, resta la stessa: nuovi sketch, inediti filmati di papere, gaffe ed errori tv da tutto il mondo. Inoltre, altra novità stagionale, gli esilaranti siparietti del gruppo musicale pugliese della Rimbamband. Anche quest’anno i telespettatori potranno inviare filmati al sito” si legge sul comunicato ufficiale.

Annamaria Malipiero, chi è l'ex compagna di Francesco Nuti/ "Il suo incidente? Nostra figlia aveva 7 anni e…"

Ma chi è Marcia Thereza Araujo Barros, la bruna co-conduttrice? Nata nel 1999 a Meceiò in Brasile, si è trasferita in Italia quando era ancora molto piccola. La situazione economica precaria della sua famiglia, l’ha costretta a lavorare molto presto e già dopo il diploma ha iniziato a lavorare come modella. Marcia, nella sua vita sentimentale, è fidanzata con il milanese Jacopo Balladelli da ben quattro anni.

Enrico Mentana ricorda Silvio Berlusconi: "Mi diede piena libertà per Tg5"/ "E ne garantì indipendenza"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcia Thereza (@maythe_._)

Vittorio Brumotti parla di Marcia Thereza Araujo Barros e Valentina Corradi

Vittorio Brumotti è pronta a riconfermarsi al timone di Paperissima Sprint, in onda questa sera su Canale 5. In un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, l’inviato ha parlato un po’ delle co-conduttrici di quest’anno: Marcia Thereza Araujo Barros e la ligure Valentina Corradi.

“Marcia e Valentina sono giovanissime e hanno sicuramente la freschezza. Con loro sarà una edizione “World Wide”, ci sarà tutto il mondo, dal Brasile (Marcia) alla Liguria (Valentina), e se si pensa che i liguri emigravano in America tutto torna. Inoltre Valentina è una campionessa di balli latino-americani, che io amo, e per questo la guardo con profonda ammirazione. E poi c’è Marcia, che nonostante non sia una ballerina si sa muovere e “shakerare“.

Gene Gnocchi: "Diventare nonno mi ha rincog*ionito"/ "Vedo troppo poco mio nipote Eugenio ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA