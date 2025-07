Antonio Ricci infastidito con Pier Silvio Berlusconi? La mossa dell'account ufficiale di Striscia La Notizia

Negli ultimi giorni è arrivata una vera e propria rivoluzione nei palinsesti Mediaset. Per la prima volta dopo anni, la nuova stagione televisiva non partirà con Striscia la Notizia, ma con La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti, che tornerà su Canale 5 a partire dal 14 luglio. Il quiz show prenderà il posto di Paperissima Sprint, che verrà spostato su Italia 1. Un cambiamento che non è passato inosservato, soprattutto considerando che Striscia era da sempre il programma simbolo dell’access prime time. La decisione, molto probabilmente, arriva dopo i bassi ascolti registrati da Striscia nell’ultima edizione, durante la quale è stata costantemente surclassata da Affari Tuoi su Rai 1.

Ascolti Tv 6 luglio 2025: Bianca Guaccero asfalta Paperissima Sprint/ Il trionfo di TecheTeche Top Ten

Tuttavia, Pier Silvio Berlusconi ha scelto di non cancellare Striscia, ma semplicemente di posticiparne l’inizio a novembre, parlando di una sorta di “staffetta estiva” con La Ruota della Fortuna. Ma, come ha reagito Antonio Ricci e il suo staff a questa scelta? Nonostante Berlusconi abbia parlato di una decisione concordata, c’è stata una mossa social che ha fatto storcere il naso a molti e che lascia intendere che, forse, il clima non sia così sereno come si vuol far credere.

Claudio Baglioni contro Striscia la Notizia in tribunale/ Tra gli imputati Antonio Ricci e Gerry Scotti

Antonio Ricci lancia una frecciatina a Pier Silvio Berlusconi? Il post dell’account di Striscia la Notizia

Dopo l’annuncio dei nuovi palinsesti Mediaset, l’account ufficiale di Striscia la Notizia ha risposto in modo velato, pubblicando sui social i dati d’ascolto più recenti di Paperissima Sprint. Nonostante l’imminente spostamento su Italia 1, il programma ha vinto la serata di sabato 5 luglio, registrando uno share del 16,62% e coinvolgendo oltre 2,5 milioni di spettatori. Di conseguenza, il post recitava: “Sabato primato assoluto tra programmi Mediaset“.

Ascolti Tv 22 gennaio 2025: Zelig vs Hammamet, quante batoste!/ Striscia la Notizia disastro: ecco i dati

Un messaggio che, alla luce dei recenti eventi, suona chiaramente come una frecciatina indirizzata a Pier Silvio Berlusconi e ai vertici di Cologno Monzese. Ad ogni modo, non resta che attendere per capire come reagirà il pubblico a questo cambiamento dell’access prime time e, soprattutto, quale sarà il destino definitivo di Striscia la Notizia nei prossimi mesi.