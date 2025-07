Paperissima Sprint e Striscia la Notizia, quale futuro per i due storici programmi Mediaset? Palinsesti rivoluzionati per l'estate, cosa accadrà in autunno

Paperissima Sprint trasloca da Canale 5 a Italia 1: la mossa di Mediaset

È una fase di profondo cambiamento per Mediaset che, mai come in questo periodo, sta cercando di rimodellare i palinsesti dell’azienda. Non solo la prossima stagione televisiva segnerà una rivoluzione per il Grande Fratello, che verrà diviso in due edizioni distinte e dalla breve durata, ma già da ora anche i programmi dell’access prime time andranno incontro a significative modifiche, preannunciate dall’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

Ad essere interessati al cambiamento saranno soprattutto i programmi di Antonio Ricci tradizionalmente collocati nella fascia dell’access, a cominciare da Paperissima Sprint. Il programma, che va in onda ogni estate su Canale 5 dalle 20.35 alle 21.30 circa, cambierà casa televisiva e si trasferirà dal 14 luglio nel primo pomeriggio di Italia 1, nello slot che segue Sport Mediaset e storicamente occupato dai Simpson. Da quella data, invece, il posto lasciato vuoto nell’access di Canale 5 spetterà a La ruota della fortuna di Gerry Scotti, che torna in onda con una nuova edizione profondamente rivisitata.

Striscia la Notizia torna su Canale 5, ma a partire da novembre

Ma non solo, perché Canale 5 prevede anche il ritorno di un altro storico show della tv: Sarabanda con Enrico Papi che, dalla settimana del 21 luglio e per tutta l’estate, andrà in onda nella fascia del preserale in una versione rinnovata e ‘non Vip’. Sarà dunque un’estate nel segno del cambiamento per le reti Mediaset, ma cosa ne sarà invece di Striscia la Notizia?

Il tg satirico di Antonio Ricci non ha di certo vissuto la sua miglior stagione quest’anno in termini di ascolti, a fronte soprattutto dell’agguerrita concorrenza di Affari Tuoi di Stefano De Martino su Rai 1. Il programma tornerà comunque regolarmente in onda sempre su Canale 5 ma a partire da novembre, dunque con una partenza ritardata rispetto al consueto. Fino a novembre, dunque, lo slot dell’access prime time sarà sempre occupato da Gerry Scotti con La ruota della fortuna.

