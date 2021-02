Pappagallo Il Cantante Mascherato 2021, chi è?/ Gli indizi: Christian de Sica o Francesco Renga?

Il Pappagallo, chi è? Gli indizi del Cantante Mascherato

Il Pappagallo continua a mettere in crisi tutti quanti ne Il Cantante Mascherato. Da una parte c’è qualcuno che è convinto ancora che si tratti davvero di un ‘figlio di..’ o di un attore famoso, mentre altri ancora pensano che le cose non siano così semplici e che forse dietro al sua maschera si possa nascondere la vera sorpresa del programma. Che sia una donna? Che sia invece un personaggio di secondo piano e che adesso è pronto per le luci della ribalta? Lo scopriremo solo questa sera quando il programma di Milly Carlucci tornerà in onda regalando nuove performance (e indizi) sia al pubblico che ai giudici che brancolano ancora nel buio. “I sogni vanno protetti” e proprio quando lui ha deciso di realizzare il suo ecco che ha iniziato a vivere, con queste parole il Pappagallo venerdì scorso è salito sul palco del Cantante Mascherato lasciando intendere che forse quello che faceva prima gli stava un po’ stretto. Ma se non fosse quindi un “figlio di..”?

Il Pappagallo è uno tra Christian de Sica o Francesco Renga?

Dopo la sua esibizione, la giuria de Il Cantante Mascherato è tornata a formulare le sue ipotesi ma ancora una volta i nomi sono cambiati poco visto che la prima a spingersi oltre, ovvero Patty Pravo ha nuovamente confermato il suo sentore riguardo alla sua bravura: “Lui è uno showman, non un cantante. Io direi Christian De Sica“. Flavio Insinna si trova d’accordo con lei riferendosi soprattutto alle fiction e al lavoro in tv mentre Costantino della Gherardesca è convinto che ci sia qualcosa che lo leghi ad un padre che non è stato molto bene ultimamente e quindi questo lo fa pensare a Francesco Renga. Caterina Balivo, ascoltando la voce, pensa si possa trattare del graffio di Enrico Ruggeri mentre Francesco Facchinetti si allinea al pensiero di Costantino confermando che si tratta proprio del vibrato “che ha anche vinto un Festival di Sanremo” ovvero quello di Francesco Renga.





© RIPRODUZIONE RISERVATA