Pappagallo Il Cantante mascherato, gli indizi: chi è?/ Ipotesi Morgan o Christian De Sica

Pappagallo, gli indizi: chi è? E’ senza alcun dubbio una delle maschere più amate della seconda edizione de Il Cantante Mascherato 2021, lo show del venerdì sera condotto da Milly Carlucci su Rai1. Chi si nasconde sotto la maschera? Il Pappagallo sin dalla prima puntata ha conquistato la giuria composta da Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e le new entry Caterina Balivo e Costantino della Gherardesca, ma anche il pubblico da casa diventando la maschera più votata dai social durante l’ultima puntata. Secondo i giurati sotto la maschera si nasconde: Alessandro Gassman per Costantino della Gherardesca, Simone Annichiarico per Caterina Balivo, Morgan per Francesco Facchinetti e Christian De Sica per Patty Pravo e buona parte del pubblico in studio. Sarà davvero così? In realtà anche il nome di Morgan è tra i più accreditati per via di una serie di indizi disseminati durante le puntate: dal fatto che il pappagallo non ha mai indossato maschera al fatto che ama molto i colori e in particolare il colore rosso che lo rappresenta a pieno, mentre odia i grigi. Non solo, nella vita non si è mai sottomesso a chi voleva chiuderlo in una gabbia dimostrando quindi un grande carattere.

Il Pappagallo de Il Cantante Mascherato 2021: tutti gli indizi

Chi è il Pappagallo de Il Cantante Mascherato 2021? Analizziamo tutti gli indizi della maschera concorrente della seconda edizione dello show condotto da Milly Carlucci su Rai1. Tra gli indizi disseminati dal pappagallo: è passionale e appassionato. E’ un personaggio che ama intrattenere, ma al tempo stesso ama la libertà a tal punto che nessuno è riuscito a chiuderlo in una gabbia. Pur essendo nascosto sotto una maschera, il personaggio del Pappagallo odia le maschere ed è un sognatore. E ancora: crede fortemente nelle emozioni, desidera progettare e vedere il domani sempre migliore rispetto al giorno di oggi e si identifica con la maschera che porta. “Solo chi sogna impara a volare e a vedere le stelle” è uno degli indizi pronunciati durante la prima puntata. Chi si nasconde sotto la maschera?



