Pappagallo, Il Cantante Mascherato: gli indizi, chi è?/ Ipotesi Pago, Christian De Sica e Red Canzian

Pappagallo, Il Cantante Mascherato 2021: gli indizi. Chi si nasconde sotto la maschera? Ci siamo: venerdì 26 febbraio 2021 durante la finale dello show di Milly Carlucci scopriremo la vera identità del personaggio che per quattro settimane ha vestito i panni del pappagallo. Tra le maschere più amate di questa seconda edizione, il Pappagallo è stata la maschera più votata sia dal pubblico da casa e social che dalla giuria e chi sa che non possa essere anche la maschera vincitrice di questa seconda edizione. Diverse le ipotesi fatte dalla giuria: per Costantino della Gherardesca potrebbe essere Alessandro Gassman, mentre Caterina Balivo ha fatto il nome di Simone Annichiarico. Per Francesco Facchinetti non c’è dubbio: è Morgan, mentre Patty Pravo come buona parte del pubblico è convinta che sotto la maschera si nasconda Christian De Sica. Intanto nelle ultime ore è spuntata anche l’ipotesi Pago, visto che in un frame del video degli indizi si vede il Pappagallo prendere in mano una mela che ha fatto pensare a molti al programma Temptation Island dove ha partecipato in coppia con la ex compagna Serena Enardu. Sarà davvero così?

Pappagallo de Il Cantante mascherato 2021, tutti gli indizi

Chi è il Pappagallo de Il Cantante Mascherato 2021? Ecco tutti gli indizi finora disseminati dalla maschera durante le tre precedenti puntate dello show presentato da Milly Carlucci su Rai1. Parlando di sé il personaggio del pappagallo ha detto di essere passionale e appassionato, ma anche di essere “un personaggio istrionico e sempre in movimento desideroso di assaporare la vita”. Non solo, guai a togliergli la libertà: il pappagallo ama essere libero e non è mai stato chiuso in una gabbia. Tra gli indizi più importanti c’è “odia le maschere”, un indizio che lascia pensare che non ha mai avuto paura di mostrarsi per quello che è realmente. Il pappagallo è un sognatore che ama vivere a colori, infatti odia il grigio. Infine “Solo chi sogna impara a volare e a vedere le stelle” l’indizio che ha stupito tutti durante la prima puntata. Chi si nasconde sotto la maschera?



