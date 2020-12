Papu Gomez canta l’inno della Juventus/ Video: i social si scatenano

Papu Gomez è stato il grande protagonista di Juventus Atalanta, fin da quando si è messo a cantare l’inno della Juventus, trasmesso all’Allianz Stadium prima dell’inizio della partita di ieri sera. Naturalmente è possibile che il Papu Gomez si sia semplicemente messo a canticchiare il motivetto che gli è entrato in testa in modo spontaneo (a chi non succede?), ma se parliamo di un giocatore di spicco del nostro campionato, che sta vivendo un momento difficile con l’Atalanta di cui pure è capitano e trascinatore e la canzone in questione è l’inno della Juventus prima della partita contro i bianconeri, il piccolo episodio di cronaca spicciola sale sulla ribalta, anche perché siamo nel 2020 e gli stadi potranno essere vuoti, ma i social sono attentissimi ad ogni dettaglio e il Papu Gomez che canta l’inno della Juventus non poteva sfuggire all’attenzione mediatica.

PAPU GOMEZ CANTA L’INNO DELLA JUVENTUS

Sull’episodio in sé non c’è molto altro da aggiungere, anche ipotizzare trattative di calciomercato è azzardato. Di certo però, visto che il clima è già teso, il Papu Gomez avrebbe dovuto evitare: a Bergamo è un idolo, ma certi gesti possono avvelenare un ambiente e Gomez lo sa bene, visto che dei social è grande utilizzatore, in genere con successo – si pensi ad esempio alla Papu Dance. In campo poi l’argentino il suo l’ha fatto: entrato all’ottavo minuto della ripresa al posto di Pessina, ha dato la scossa all’Atalanta e il suo contributo è stato senza dubbio determinante per dare il pareggio alla Dea e togliere due punti alla Juventus, alla faccia dell’inno. Resta però il segnale di un malessere, evidente anche in Gian Piero Gasperini, anche se in altri modi. In conferenza stampa il Gasp ha lodato questa Atalanta “che ha meno fantasia in attacco ma più equilibrio”. In attesa delle prossime puntate…





