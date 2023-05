Papu Gomez escluso dall’Argentina per magia nera/ “Da stregone per essere convocato…”

Non si placano le polemiche in Argentina attorno ad Alejandro Gomez. Il Papu, ex attaccante dell’Atalanta ora al Siviglia, è l’unico tra i giocatori che hanno vinto il Mondiale in Qatar che non è stato più convocato dal ct Scaloni. L’argentino è stato, infatti, escluso per le scorse partite contro Panama e Curacao, che sono state disputate a fine marzo. Inoltre, non prenderà parte neppure ai prossimi impegni, le sfide contro Australia e Indonesia in programma a giugno. Il motivo è legato ad una vicenda già nota da mesi, ma che si arricchisce di particolari. Stando a quanto riportato da Tuttosport, Papu Gomez per partecipare ai Mondiali avrebbe deciso di chiedere aiuto ad uno stregone, affidandosi quindi alla magia nera.

Pare che lo stregone lo abbia avvisato del fatto che sarebbe dovuto accadere qualcosa di spiacevole ad un suo compagno di squadra, ma lui non avrebbe avuto alcun problema a proseguire il rito. Poi ci fu l’infortunio di Lo Celso, che aprì le porte dei Mondiali in Qatar proprio al Papu Gomez. Quando è emerso tale retroscena, i senatori, insieme al ct Scaloni, hanno deciso l’esclusione definitiva dell’attaccante dalla lista dei convocati.

LA MAGIA NERA E L’INFORTUNIO DI LO CELSO

Il retroscena sulla magia nera sarebbe emerso al termine dei Mondiali in Qatar. Un giornalista di Espn Argentina nei mesi scorsi ha raccontato che durante il Mondiale Papu Gomez disse ai suoi colleghi di aver ricevuto rassicurazioni anche sul fatto che avrebbero vinto il Mondiale. «Queste informazioni su Lo Celso erano note dopo la partita con l’Olanda (quarti di finale, ndr). Da quel momento in poi il Papu è rimasto ai margini del gruppo e non c’è nemmeno interazione tra lui e gli altri giocatori sui social». Diversa fu la versione del diritto interessato, che sui social motivò la mancata convocazione con l’infortunio da cui si stava riprendendo e con uno specifico lavoro fisico che stava seguendo per riprendersi. «Purtroppo a causa del mio infortunio non potrò viaggiare per salutarvi e abbracciarvi, provo un grande dolore e tristezza perché mi sarebbe piaciuto essere lì e sentire tutto il vostro amore e affetto. Grazie per i vostri messaggi e sono sicuro che ci rivedremo! Qui continuerò a lavorare per tornare a giocare». Ma pur essendosi ripreso da quell’infortunio, Gomez non è stato più convocato nell’Albiceleste.

