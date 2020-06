Papu Gomez lascia l’Atalanta?/ Campi:”Rimarrà alla Dea, è insostituibile” (esclusiva)

E’ il simbolo dell’Atalanta dei miracoli: parliamo del Papu Gomez, colonna dello spogliatoio di Gasperini che pure rimane nome bollente per il calciomercato estivo, che deve ancora aprire i battenti. Il calciatore argentino, sotto la direzione di Gasperini, ha trovato la sua consacrazione definitiva, e pure è impaziente di tornare in campo, in Serie A come in Champions League, dove la Dea, prima dello stop ha raggiunto una storia qualificazione ai quarti di finale. E pure non sono poche le voci che vogliono il bomber lontano da Bergamo: anzi sempre più tifosi si chiedono se il Papu Gomez lascerà l’Atalanta. Il club per ora non pare disposto a far andare via la sua stella, ma mai dire mai. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Andrea Campi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Papu Gomez potrebbe lasciare l’Atalanta? Non credo proprio, ormai a Bergamo ha trovato la sua consacrazione, è diventato anche anche il simbolo dell’Atalanta. Un giocatore che fa spogliatoio e l’Atalanta difficilmente rinuncerà a lui.

In quale squadra italiana potrebbe finire? Penso proprio che sia difficile che possa andare in un’altra formazione italiana, del resto l’Atalanta è una bottega cara, non è facile comprare i suoi gioielli. E poi ci sono queste fasi finali di Champions, l’Atalanta è una mina vagante, potrebbe succedere di tutto…

Qualche club europeo per il Papu, se arrivasse una grande offerta, magari dalla Premier League? Qui le cose potrebbero cambiare se arrivasse un’offerta molto alta, l’Atalanta potrebbe pensarci. Non penso però che la Premier League sia il campionato adatto per il Papu.

Il suo futuro legato a quello di Gasperini? No perchè Gasperini resterà a Bergamo, non si muoverà. Papu Gomez dovrebbe restare con Gasperini a Bergamo.

L’Atalanta con chi potrebbe sostituirlo? Sinceramente non vedo giocatori in grado di prendere il suo posto a Bergamo!

(Franco Vittadini)



