Papu Gomez squalificato per doping?/ Dalla Spagna: “Stop di due anni per il giocatore del Monza”

Nelle ultime ore sta circolando una indiscrezione inerente il Papu Gomez, attaccante ex del Siviglia, da poco trasferitosi al Monza, che sarebbe stato squalificato dalle autorità antidoping. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Revelo l’ex giocatore dell’Atalanta sarebbe stato trovato positivo ad un controllo e in seguito squalificato per due anni. Il controllo, in base a quanto riporta sempre il sito iberico, citato dai colleghi del Corriere dello Sport, sarebbe avvenuto prima dei mondiali che la sua nazionale ha vinto lo scorso dicembre, quando era ancora un tesserato del club andaluso. Nel dettaglio il calciatore dei “bagai” sarebbe stato sottoposto ad un controllo a novembre 2022, e la notizia, come scrive Fanpage, sarebbe stata appresa mesi fa sia dal Siviglia quanto dall’Uefa.

Solo in queste ore è giunta però la comunicazione ufficiale circa lo stop di 24 mesi per l’attaccante sudamericano per doping. Il Papu Gomez, attaccante 35enne è sceso in campo in due match con la squadra allenata da Raffaele Palladino, ma se la notizia della squalifica venisse confermata si tratterebbe delle ultime due partite ufficiali prima di un lungo stop. Tra l’altro tenendo conto che lo stesso calciatore biancorosso è già ultratrentenne, il suo potrebbe essere un definitivo addio al calcio giocato. La vicenda è rilanciata anche dal giornalista sportivo Fabrizio Romano, a conferma di quanto la notizia sembrerebbe essere veritiera.

PAPU GOMEZ SQUALIFICATO PER DOPING? LA VERSIONE DEL GIOCATORE: AVREBBE PRESO UNO SCIROPPO

Eurosport racconta che i medici sarebbero giunti ad un allenamento del Siviglia per controllare i calciatori, e secondo la versione del Papu Gomez il giorno precedente aveva avuto una nottata un po’ travagliata che l’aveva portato a prendere uno sciroppo di uno dei due figli senza prima informare il medico.

Comportamento che non viene consentito dalle autorità in quanto prima bisogna chiedere al personale sanitario del club cosa si possa assumere e cosa meno. Eurosport aggiunge che, vista la “pendenza” doping (il fatto che il giocatore fosse a conoscenza da mesi della vicenda), Papu Gomez ha avuto difficoltà a trovare una squadra. Resta da capire se il Monza fosse a conoscenza o meno.

