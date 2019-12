Paquetà al Psg?/ Calciomercato: il Milan chiede 35 milioni, Leonardo…

Paquetà-Psg, si può fare già nella sessione di mercato di gennaio. Fresco di annuncio di Zlatan Ibrahimovic, il Milan è a caccia di risorse per poter finanziare altri due-tre acquisti e l’indiziato numero uno a lasciare i rossoneri è Lucas Paquetà, fantasista arrivato nel gennaio 2019 dal Flamengo per quasi 40 milioni di euro. Il classe 1997 non è riuscito a trovare continuità di rendimento e negli ultimi sei mesi ha avuto difficoltà a trovare spazio da titolare: sia Marco Giampaolo che Stefano Pioli gli preferiscono altri profili. Leonardo, che lo ha fortemente voluto a Milano, sarebbe disponibile a portarlo con sé sotto la Tour Eiffel ma molto dipenderà dall’offerta che verrà presentata alla dirigenza rossonera: come spiega il Corriere dello Sport, il Diavolo non ha intenzione di privarsi del talento verdeoro per meno di 35 milioni di euro. Come dicevamo, sarà determinante la cifra che Al-Khelaifi sarà disposto a mettere sul piatto per assicurarsi le prestazioni dell’elegante mancino. Il centrocampista di Rio de Janeiro in stagione ha raccolto 13 presenze ed un assist.

