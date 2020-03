Paquetà al Psg?/ Calciomercato, possibile scambio con Paredes in estate!

Si potrebbe accendere a breve il calciomercato in casa Milan, dove certo tiene banco il fumoso futuro di Lucas Paquetà. Come abbiamo già detto anche nei giorni scorsi, il brasiliano pare destinato a lasciare lo spogliatoio rossonero a breve, dopo una stagione di scarsi risultati, ma pure la dirigenza del Diavolo, dopo aver investito tanto sul giocatore ex Flamengo non ha alcuna intenzione di rimetterci dell’investimento. Ed è proprio su questo punto che le cose si complicano, visto che gli stessi scarsi numeri segnati da Paquetà in stagione non aiutano la sua valutazione sul mercato. Le ultime indiscrezioni di calciomercato estivo però sono importanti e ci arrivano dal quotidiano Tuttosport, per cui Paquetà potrebbe approdare al Psg la prossima estate, in una maxi operazione che pure coinvolgerà Leandro Paredes.

PAQUETA’ AL PSG? POSSIBILE SCAMBIO CON PAREDES

Per il quotidiano torinese infatti l’ipotesi di calciomercato dell’approdo di Paquetà al Psg nella prossima finestra di contrattazione è ben reale: il giocatore infatti piace moltissimo allo stesso dirigente del club parigino, Leonardo (che pure lo portò a Milano qualche mese fa), il quale è impaziente di dargli un’altra chance. Pure però sulla carta il Psg non ha intenzione di versare per il cartellino dell’ex Flamengo i 30 milioni di euro chiesti da Elliott, ma è pure pronto un piano alternativo. Per i francesi infatti si potrebbe ipotizzare uno scambio tra Paquetà e Parades per la prossima finestra, mossa che potrebbe risultare pure gradita ai rossoneri, che già qualche tempo fa avevano messo gli occhi sull’argentino. Di certo il mediano ex Roma è in uscita dalla formazione parigina, dopo aver messo in tabella appena 8 presenze come titolare nel campionato francese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA