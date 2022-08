Paqueta al West Ham/ Calciomercato: accordo monstre, sorride il Milan

Notizia di qualche ora fa quella dell’imminente trasferimento di Lucas Paqueta al West Ham: la vecchia conoscenza del calcio italiano nella scorsa notte ha raggiunto l’accordo verbale sull’ingaggio. Questo quanto riportato su The Sun. Fumata bianca arrivata dopo le resistenze dell’Olympique Marsiglia, che aveva rifiutato diverse offerte per il trequartista brasiliano.

Il West Ham ha guardato molto in Italia: oltre all’ex giocatore del Milan, i londinesi si sono assicurati le prestazioni di Gianluca Scamacca dal Sassuolo. Per arrivare al fantasista brasiliano, il The Sun afferma che il West Ham ha investito 48 milioni di sterline, una maxi offerta che non ha lasciato indifferente l’OL, tanto da arrivare alla fumata bianca.

Paqueta per risollevare la stagione

L’allenatore e manager degli Hammers, David Moyes, è desideroso di avere nuovi innesti per la sua squadra dopo il disastroso inizio di stagione del West Ham. Le prime tre partite disputate dai londinesi sono terminate tutte con una sconfitta, e per di più in nessuno di questi match la squadra è riuscita a segnare un goal.

La situazione si mette male, infatti il West Ham adesso naviga nelle zone basse della classifica e l’idea è di aggiungere qualità alla rosa con l’ingresso di Paqueta, trattativa che però sembra difficile ma dopo la sconfitta per 2-0 da parte del Manchester City, 1-0 contro il Nottingham Forest neopromossa e poi 2-0 subito contro il Brighton la scorsa domenica, serve qualcosa che possa invertire la rotta.

