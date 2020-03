Paquetà via dal Milan?/ Calciomercato, il Diavolo fissa un prezzo e la Fiorentina…

In vista della prossima finestra di calciomercato di giugno, la dirigenza rossonera sta valutando arrivi e partenze per Milanello e stando alle ultime indiscrezioni di mercato ecco che potrebbe essere Lucas Paquetà a lasciare il Milan nella prossima finestra estiva. Del possibile addio del brasiliano se ne parla da un po’: l’acquisto dal Flamengo di Boban e Maldini non ha reso secondo le aspettative e certo la sua partenza farebbe bene alle casse rossonere, gravate da un pesante ingaggio. Pure però sulla carta l’operazione non si annuncia facilissima, visto che priorità della dirigenza del Mllan sarà quella di ottenere una cospicua plusvalenza da tutte le operazioni della prossima finestra.

PAQUETA’ VIA DAL MILAN? LA FIORENTINA PENSA AL BRASILIANO

Ulteriori novità sul possibile addio di Paquetà al Milan nella prossima finestra di calciomercato estivo ci arrivano poi oggi dalla redazione sportiva di Repubblica, secondo cui la dirigenza rossonera avrebbe già fissato il prezzo del brasiliano a 30 milioni di euro. Ma non solo: pare che il trequartista ha già suscitato l’interesse della Fiorentina, che pare impaziente di fare acquisti a Milanello. Pradè, che pure non perde di vista le alternative a Paquetà De Paul (questo obbiettivo anche dei rossoneri) e Malinovski, pare pronto a studiare un piano per portare in maglia viola lo stesso Brasiliano che sotto nuovi colori potrebbe finalmente ritrovare fiducia. Staremo a vedere.



