Paquetà via dal Milan?/ Calciomercato, il suo futuro è sempre più incerto

Il futuro di Paquetà resta uno dei temi caldi in uscita per il calciomercato Milan. La stagione del brasiliano è stata fin qui molto deludente e Paquetà è ormai da considerare una riserva, dal momento che l’allenatore Stefano Pioli lo sta utilizzando davvero poco. La speranza è che il rendimento di Paquetà possa cresce quando finalmente si potrà tornare a giocare, ma di certo il suo futuro al Milan è in bilico e dunque questo argomento è destinato a tenerci compagnia nelle prossime settimane. Come vi avevamo già segnalato, il problema è che in questo momento la valutazione di Paquetà è inevitabilmente ben più bassa rispetto al gennaio 2019, quando il brasiliano sbarcò in Italia: una sua cessione rischia dunque di essere una minusvalenza pesante per i conti del Milan, che di certo non si può permettere situazioni di questo genere essendo sempre nel mirino della Uefa per il fair-play finanziario. Un miglioramento nel rendimento nel finale di stagione da parte di Paquetà sarebbe dunque prezioso sia se poi il brasiliano dovesse restare al Milan sia in caso di addio, perché in questo caso la sua quotazione potrebbe tornare a salire, limitando i danni.

PAQUETÀ VIA DAL MILAN? POSSIBILE RIVOLUZIONE A CENTROCAMPO

Il futuro di Paquetà si inserisce poi in un discorso più ampio che coinvolge tutto il centrocampo del Milan, reparto che potrebbe essere modificato profondamente nel prossimo calciomercato estivo. Secondo il quotidiano Il Giorno addirittura il solo Ismael Bennacer sarebbe sicuro di rimanere al Milan anche nella prossima stagione fra tutti i centrocampisti che attualmente fanno parte della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Questo non vuol dire naturalmente che tutti gli altri verranno ceduti, ma che sono davvero tanti gli elementi sotto osservazione, il cui futuro in rossonero verrà deciso appunto nelle prossime settimane. Il Giorno scrive che Paquetà al momento è un problema per il Milan, perché salvo una auspicata inversione di tendenza sarà difficile trovargli una sistemazione che possa essere redditizia. Un altro nome con cui il Milan potrebbe fare cassa è quello di Franck Kessie, mentre per Hakan Calhanoglu si dovrà ridiscutere il contratto che è in scadenza nel 2021, a differenza di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, che si svincoleranno già al termine di questa stagione.paquetà



