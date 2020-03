Paquetà via dal Milan?/ Calciomercato, possibile addio per giugno, ma a quale cifra?

In vista della prossima sessione di calciomercato, in casa Milan pure si guarda alle possibili partenze da Milanello, e in questo senso è da tempo che si discute dell’addio al Milan da parte di Lucas Paquetà. Il colpaccio brasiliano, portato in rossonero dalla coppia Boban-Maldini 13 mesi fa certo ha reso ben sotto alle aspettative, sia sotto la direzione di Marco Giampaolo che con Stefano Pioli. Anzi proprio con l’ex Fiorentina, l’ex Flamengo è scivolato ai gradini più bassi delle gerarchie e finora la sua permanenza nello spogliatoio rossonero è quanto mai dubbia. Se dunque per Paquetà si parla di immediata partenza, pure rimane da vedere come questa possa avvenire e sopratutto a che cifre: certo la dirigenza rossonera non può permettersi di trovare minusvalenze, specie in questa fase così delicata.

PAQUETA’ VIA DAL MILAN? I ROSSONERI NECESSITANO DI PLUSVALENZE

Dunque come si dovrà muovere la società rossonera nella prossima finestra di giugno per il calciomercato?. Come è ben noto, lo scorso gennaio il brasiliano è sbarcato a Milano dal Flamengo per la “modica cifra” di 38 milioni di euro: un investimento più che consistente per le casse dei Diavolo, che può non ha portato gli effetti sperati. A giugno dunque il brasiliano arriverà a pesare sulle casse di rossoneri per circa 25.25 milioni di euro: fin troppi specie in un momento in cui la politica aziendale pare ben orientata alla forte riduzione dei costi. Sulla carta dunque la dirigenza del Milan dovrebbe dire addio a Paquetà per una cifra non inferiore a quella appena dichiarata, per non incombere in una minusvalenza: non sarà però facile trovare una società disposta a sborsare tale cifra. Chiaramente va però precisato che per il momento nessuno ha messo in piazza il cartellino dello stesso giocatore: per Gazidis sarà dunque un bel rebus da decifrare.

