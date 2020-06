PARADISE BEACH DENTRO L’INCUBO/ Su Rai 2 il film con Blake Lively di Gossip Girl

Pubblicità

La principale protagonista di Paradise Beach – dentro l’incubo è l’attrice americana Blake Lively nata il 25 agosto del 1986 è diventata famosa in tutto il mondo soprattutto per aver preso parte alla fortunata serie televisiva di Gossip Girl. La sua carriera nel mondo del cinema e invece è iniziata nel 1998 con il regista Ernie Lively, suo padre, per il film Sandman mentre nel 2005 ha fatto parte del cast della pellicola 4 amiche e un paio di jeans. Tra le altre pellicole di successo ricordiamo soprattutto Ammesso, Simon Says – Gioca o muori, Elvis and Anabelle, La vita segreta della signora Lee, The Town, Lanterna Verde, Café Society e Chiudi gli occhi – All See Is You. Figlia d’arte i suoi genitori sono Ernie e Elaine anche loro attori. Non ha mai studiato recitazione, ma seguito proprio i due che insegnavano recitazione e non potevano lasciarla a casa perché non avevano i soldi per una babysitter. E’ di fatto cresciuta imparando cinema prima ancora di parlare.

Paradise Beach dentro l’incubo su Rai 2

Paradise Beach dentro l’incubo va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, giovedì 11 giugno, a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Sony Pictures Entertainment in collaborazione con altre case del settore mentre la distribuzione in Italia è stata gestita dalla Warner Bros. La regia di questo film è stata affidata a Jaume Collet-Serra, il montaggio è stato realizzato da Noel Negron e le musiche della colonna sonora sono stata firmate da Marco Beltrami. Nel cast sono presenti tra gli altri Blake Lively, Oscar Jaenada, Brett Cullen e Sedona Legge.

Paradise Beach dentro l’incubo, la trama del film

Ecco la trama di Paradise Beach dentro l’incubo. Nancy, oltre ad essere una giovane studentessa di medicina dalle belle speranze, ha un’incredibile passione per il surf che le è stata tramandata da sua madre morta prematuramente per via di un tumore. Un giorno tra una lezione e l’altra, grazie all’aiuto di un amico messicano di nome Carlos, riesce a raggiungere la metà di Paradise Beach ossia un vero e proprio paradiso terrestre per gli amanti del surf. Questa piccola ma caratteristica baia, si trova nella zona più bassa dello Stato della California ed in particolar modo all’interno dei confini politici del Messico. Questo è un luogo ottimale per poter praticare surf in quanto il vento e il mare permettono di accedere a delle onde particolarmente violente e grandi. In questa giornata trascorsa all’aria aperta, fa la conoscenza di una coppia di appassionati di surf con i quali condivide tutti i momenti più belli. Tuttavia, ad un certo punto, riceve la telefonata di suo padre e di sua sorella che la invitano a fare ritorno a casa quanto prima.

Prima di questo però la donna vuole fare l’ultima nuotata ma mentre si trova quasi al largo si rende conto della carcassa di una megattera ormai morente. Infatti il cetaceo è stato attaccato da un grande squalo bianco che se la prende anche con la giovane donna che cerca in tutti i modi di poter tornare a riva sana e salva. Purtroppo lo squalo bianco la ferisce gravemente ad una gamba con Nancy che saprà miracolosamente salvarsi aggrappandosi proprio alla carcassa della balena. Tuttavia lo squalo non saprà desistere dal proprio intento di uccidere la ragazza e quindi aspetta costantemente che questa possa lasciare la carcassa e quindi tentare un disperato tentativo di tornare a riva. La ragazza riuscirà ad arrivare su uno scoglio dove riuscirà anche in parte a curare la sua ferita che tuttavia perde costantemente sangue.

La donna trascorrerà tutta la notte sullo scoglio nella speranza che il mattino seguente qualcuno possa salvarla. In effetti sulla spiaggia arriva prima un uomo e quindi la coppia di surfisti, ma non riuscendo ad avvisarli opportunamente del pericolo presente tutti e tre vengono sbranati dal possente squalo. Miracolosamente la donna saprà salvarsi dallo squalo dopo tantissime ore di permanenza in acqua, ma ovviamente ci saranno strascichi dal punto di vista emotivo.

