In Paradise City, John Travolta e Bruce Willis sono ancora insieme, anche se malinconicamente a fine carriera. Il vero protagonista è Blake Jenner

Paradise City, film su Italia 1 diretto da Chuck Russell

In prima serata su Italia 1, giovedì 6 novembre 2025 alle ore 21.25, la programmazione prevede l’action thriller Paradise City del 2022, con la regia di Chuck Russell e le musiche di Sam Erwing. Tra i protagonisti del film spiccano due star di Hollywood: John Travolta e Bruce Willis.

Entrambi hanno già recitato fianco a fianco in un film iconico del cinema, Pulp Fiction. John Travolta ha recitato la parte del cattivo anche in altri film, come Gotti – Il primo padrino e Face/off – Due facce di un assassino.

Tra gli altri protagonisti del film c’è Blake Jenner, che ha partecipato a film come The Vanishing of Sidney Hall e American Animals, noto per aver vinto il reality show The Glee Project. Nel cast c’è anche Stephen Dorff, che si è fatto apprezzare in film come Cuba Libre – La notte del giudizio, Ho sparato a Andy Warhol, Paura.com, Nemico Pubblico – Public Enemies e Leatherface.

La trama del film Paradise City: alla ricerce dei killer del padre

In Paradise City, Ryan Swan (Blake Jenner) è un cacciatore di taglie, lavoro che ha ereditato dal padre Ian Swan (Bruce Willis), anche lui cacciatore di taglie. Improvvisamente però Ryan riceve la tragica notizia della morte del padre, ma ben presto capisce che non si è trattato di un incidente, ma di omicidio.

Ryan stringe un’alleanza con Robbie Cole (Stephen Dorff), un detective del posto, nonché ex socio, per scoprire cos’è successo realmente al padre. Il paradiso di Maui, isola delle Hawaii, si trasforma ben presto per Ryan in un vero inferno. Il ragazzo, durante la sua indagine finalizzata a scoprire chi ha ucciso il padre per vendicarlo, scopre un sistema marcio e corrotto su tutto il territorio.

Il gran burattinaio che muove tutti i fili è un certo Arlene Buckley (John Travolta), un potentissimo boss mafioso che tiene in scacco l’intera isola. Ma non è tutto, poiché emerge che è stato proprio Buckley a ordinare la morte di Ian Swan. Ryan decide quindi di combatterlo, a costo della sua vita, per salvare l’intera comunità dell’isola.