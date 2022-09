Paramount+ Italia/ E’ attiva e offre tantissimi sconti per l’apertura

Paramount + è la nuova piattaforma di contenuti streaming e arriva in Italia ad un prezzo stracciato. Anche se al momento nel nostro paese sono disponibili moltissime piattaforme di contenuti in streaming. A perire però dalla giornata di ieri 15 settembre tutti gli italiani potranno usufruire del servizio Paramount+ con l’occasione la piattaforma ha messo a disposizione sconti e offerte.

Paramount + è la nuova piattaforma arrivata ufficialmente in Italia. Come già precedentemente accennato, in occasione dell’apertura la piattaforma a messo a disposizioni sconti e offerte per aderire .

Paramount+ Italia: promozioni per l’apertura

Fino al 25 settembre tutti gli interessati, potranno sottoscrivere l’abbonamento di 12 mesi del servizio al prezzo scontato di 4,99€ al mese invece del suo normale prezzo standard di 7,99€ al mese. Si tratta infatti di un notevole sconto visto gli utenti anziché pagare 79,90€ ne andranno pagare solo 58,99€ l’anno.

Nonostante gli innumerevoli sconti ì, agli utenti sarà comunque data la possibilità di effettuare una prova gratuita di 7 giorni al termine dei quali sarà attivato un rinnovo automatico.

Tramite un accordo stimato con Sky a livello europeo, Paramount + sarà disponibile anche su quest’ultima piattaforma. A partire dal 23 settembre 2022 tutti gli abbonati Sky con Sky cinema potranno accedere al servizio Ski q tramite l’apposita applicazione.

Vi ricordiamo che il catalogo di questa piattaforma è ricca di contenuti tra cui produzione di serie originali italiane e internazionali.

Paramount +, ha come progetto entro il 2025, di dare il via libera a oltre 150 contenuti originali internazionali infatti entro quell’anno la piattaforma dovrebbe portar Hollywood in Italia. Il pubblico italiano, troverà tantissimi contenuti per l’intratteniment0 di altissima qualità.

Questa nuovissima piattaforma sarà una vera svolta per l’Italia con oltre 8.000 contenuti tra cui serie tv, cartoni, dai film più nuovi a quelli più storici, garantirà intrattenimenti e divertimento per grandi e piccini.











