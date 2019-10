ParaNorman/ Video, su Italia 1 il film d’animazione della Laika (oggi, 27 ottobre)

Il film d’animazione ParaNorman va in onda oggi pomeriggio, domenica 27 ottobre 2019, per la precisione a partire dalle ore 15:50. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2012 degli Stati Uniti d’America dalla Laika Entertainment con la distribuzione che nelle sale cinematografiche è stata eseguita dalla Universal Pictures. La regia è di Sam Fell in collaborazione con Chris Butler, il soggetto è stato scritto da Arianne Sutner e Stephen Stone, la sceneggiatura è stata adattata da Chris Butler e le musiche della colonna sonora sono state composte da Jon Borion. Nella versione originale il doppiaggio è stato eseguito da tanti personaggi piuttosto conosciuti come Kodi Smith-McPhee, Casey Affleck, Tempestt Bledsoe, John Goodman e Jeff Garlin.

ParaNorman, la trama del film

In una piccola cittadina americana vive un bambino di 11 anni di nome Norman. Spesso e volentieri il bambino deve fare i conti con alcuni compagni che lo prendono in giro per il suo aspetto che viene definito in più occasioni strambo e soprattutto con una famiglia che lo considera mentalmente instabile in quanto racconta di avere il dono di poter parlare con i fantasmi delle persone morte da tantissimi anni. In particolare il ragazzo spesso e volentieri si intrattiene in lunghe chiacchierate con la sua adorata nonna scomparsa in passato, il che spesso e volentieri spinge il padre a prendere in considerazione l’idea di poterlo affidare a qualche centro per la cura della salute mentale. Norman tra l’altro è anche molto attratto dalla vita per così dire dell’aldilà e in particolar modo è un vero e proprio appassionato di zombie. Un giorno mentre sta percorrendo la solita strada con cui arriva a scuola si imbatte nello zio che a sua volta è in grado di poter vedere e parlare con i fantasmi. Lo zio ormai vecchio rimarca al proprio nipote l’intenzione di voler andare in pensione per quanto concerne un compito che lui sta portando avanti da tantissimi anni. Nello specifico l’uomo ogni anno deve recitare in un preciso giorno una sorta di formula magica scritta all’interno di un antico libro sulla tomba di una strega in maniera tale da bloccare un suo maleficio che comporterebbe per l’intera cittadina una sorta di distruzione e in particolar modo con l’arrivo di zombie. In parole povere ora toccherà a Norman doversi occupare di questo aspetto ma una volta recatosi a casa dello zio per prendere il libro erroneamente si imbatte nel libro delle favole per cui nel momento in cui recita quanto scritto, il sortilegio non viene stavolta spezzato con tantissimi zombie che fanno la loro comparsa nella cittadina.

Il trailer di ParaNorman





© RIPRODUZIONE RISERVATA