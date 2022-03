Parasite, film con canzone di Gianni Morandi/ Stasera in tv la pellicola coreana

Questa sera, su Rai 3, andrà in onda il film sudcoreano “Parasite”. La pellicola racconta la storia di una famiglia di disoccupati che vive in un seminterrato e osserva dalla finestra ciò che accade nel mondo esterno. La loro vita cambia quando il figlio, Ki Woo, si spaccia per insegnante di inglese e trova lavoro presso una famiglia benestante della città. Il ragazzo comincia a lavorare nell’elegante villa della famiglia Park. Con il tempo, tutti i componenti della famiglia trovano lavoro presso i Park: la stessa sorte tocca alla sorella Ki Jung, come arte terapeuta, il padre Ki Taek, come autista personale, e la madre Chung Sook come nuova domestica. Durante l’assenza della famiglia Park, che parte per un campeggio, salta però la loro montatura. Il tutto si conclude con un tragico evento: alcuni omicidi e una fuga.

A stupire, nel film capolavoro, è stata la colonna sonora. A sorpresa, infatti, nel film è stata inserita “In ginocchio da te”, brano di Gianni Morandi, amatissimo dal regista, che ha spiegato in seguito il motivo di tale omaggio al cantante bolognese.

Gianni Morandi, il suo brano in Parasite

Il regista di “Parasite”, film vincitore di quattro premi Oscar nel 2020, aveva raccontato il motivo dell’inserimento nel film del brano “In ginocchio da te” come colonna sonora della pellicola. Il regista ha spiegato che si è trattato di un ricordo del papà, scomparso qualche anno prima: “Si è trattato di un omaggio a mio padre, morto qualche anno fa. Lui era un grandissimo fan delle canzoni italiane e di Gianni Morandi”. Proprio da qui, infatti, la scelta di inserire la musica e le parole del grande Morandi nel film vincitore di quattro Oscar.

Bong Joon Ho ha poi incontrato di persona il cantante bolognese, a Venezia. I due si sono conosciuti in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, dove il regista è stato presidente di giuria. Un incontro che ha davvero impressionato il coreano: “È stato così simpatico che si è messo in ginocchio e ha intonato ‘In ginocchio da te’. Mi sono emozionato”.

