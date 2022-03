Parasite/ Su Rai 3 il film coreano che ha vinto quattro Oscar

Parasite, film diretto da Bon Joon-Ho

Parasite va in onda oggi, 25 marzo, a partire dalle ore 21:20 su Rai 3. La regia è curata dal sudcoreano Bon Joon-Ho, vincitore di ben quattro premi Oscar e della Palma d’Oro al Festival del Cinema di Cannes. Nel cast del film troviamo Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong e Choi Woo-shik tra gli altri.

Le riprese del film Parasite presero il via il 18 maggio del 2018 terminando il 19 settembre dello stesso anno con un budget superiore agli 11 milioni di dollari. Straordinaria è anche la colonna sonora di Parasite curata da Jung Jae-li che aveva già collaborato col regista nel film Okja.

Parasite, la trama del film: due famiglie diverse

La narrazione di Parasite segue le vicende della famiglia Kim, composta da padre, madre e due figli quasi adulti; i Kim vivono in uno squallido appartamento seminterrato e cercano di sopravvivere alla bell’e meglio con il sussidio di disoccupazione del padre e pochi lavoretti occasionali. La svolta per le loro vite giunge quando un amico di Ki-Woo, il figlio, gli propone di prendere il suo posto come insegnante privato di inglese per la figlia adolescente dei Park, una famiglia molto ricca della zona. Una volta guadagnata la fiducia dei Park, Ki-Woo riesce, attraverso sotterfugi senza scrupoli, a rimpiazzare tutto il personale domestico della facoltosa famiglia con i suoi familiari, in modo da ritrovare un equilibrio economico e sociale. Quando i Park decidono di partire per le vacanze, i Kim iniziano a comportarsi come se fossero i padroni di casa, dei veri e propri parassiti, come il titolo suggerisce. L’idillio, tuttavia, dura poco e le vittime della bramosia dei Kim non tardano a presentare loro il conto; a questo si unisce il rientro dei Park, anticipato per via del maltempo che ha – nel frattempo – costretto i Kim a lasciare il loro appartamento seminterrato per rifugiarsi in una palestra con altri sfollati.

La situazione precipita definitivamente quando la signora Park decide di organizzare una festa per suo figlio e richiede a tutta la famiglia Kim di assisterla nei preparativi e durante i festeggiamenti: i precedenti domestici cercano di smascherare violentemente gli inganni e l’arrivismo della famiglia Kim e quella che doveva essere una festa degenera in una vera e propria tragedia che porta alla morte del signor Park e della figlia dei Kim, mentre del signor Kim si perdono le tracce. Nonostante l’influenza della famiglia Park, alla signora Kim e a Ki-Woo viene concessa la libertà condizionale. Tempo dopo, spiando con un binocolo la vecchia casa dei Park – ora di proprietà di una facoltosa famiglia tedesca – Ki-Woo nota una luce che si accende e si spegne: è suo padre che, rifugiatosi nel bunker dei Park per sfuggire alla giustizia, cerca di mettersi in contatto con la moglie e il figlio comunicando in codice morse. Ki-Woo riesce a rispondere a suo padre, promettendogli di trovare un lavoro e di riscattare la famiglia da quella condizione di miseria.

Il video del trailer “Parasite”













