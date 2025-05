Ha preso il via la tradizionale parata di Mosca per l’80esima anniversario della vittoria sulla Germania nazista durante la seconda guerra mondiale. Presente ovviamente il presidente russo Vladimir Putin, che sta osservando il grande evento dalla Piazza Rossa, una piazza che per l’occasione è blindata come non mai alla luce dei numerosi attacchi dell’Ucraina nella capitale degli ultimi giorni. Putin, tenendo il suo classico discorso, si è rivolto ai veterani ancora in vita dell’esercito russo, ma anche ai più di 20 leader di Paesi presenti, come ad esempio il presidente cinese Xi Jinping, affermando che la Russia ricorda le lezioni della seconda guerra mondiale, per poi collegarsi all’invasione dell’Ucraina e affermando di aver il sostegno dell’intera nazione, e continuando a definirla “l’operazione militare speciale”, entrata nel suo quarto anno di conflitto.

Per la parata di Mosca la Russia ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale di tre giorni, che l’Ucraina ha però respinto definendolo uno “spettacolo teatrale”, anche perchè Kiev ha lamentato di aver subito migliaia di attacchi da quando è scattata la tregua, nella giornata di ieri, 8 maggio 2025. La Russia ha ovviamente rimandato al mittente ogni accusa, precisando di aver subito centinaia di violazioni da parte dell’Ucraina. Proprio per questo le restrizioni in quel di Mosca sono altissime, con l’obiettivo di evitare degli attacchi che potrebbero provocare migliaia di vittime vista la folla che sta seguendo la parata. Basti pensare che i soldati scesi in piazza sono stati ben 11.000, di cui 1.500 che hanno combattuto in Ucraina; a guidarli vi era Oleg Salyukov, il comandante delle truppe di terra, che ha marciato dopo il minuto di silenzio tradizionale e prima del discorso di Putin.

PUTIN ALLA PARATA DI MOSCA, LE PAROLE SUL NAZISMO

La Russia “era e sarà una barriera indistruttibile contro il nazismo, la russofobia e l’antisemitismo”, ha spiegato ancora il presidente della Federazione Russa, definendo più volte la leadership ucraina come nazista. “La verità e la giustizia sono dalla nostra parte”, ha continuato, sottolineando che “l’intero Paese, la società e il popolo sostengono i partecipanti” alla guerra in Ucraina.

Fra gli ospiti presenti, il sopracitato Xi Jinping, che occupa il posto d’onore a fianco di Putin sul placo, e che sfoggia un nastro arancione e nero di San Giorgio, un simbolo che la Russia considera di gloria militare ma che è stato vietato in vari Paesi confinanti in quanto richiama l’imperialismo russo. Una presenza, quella di Xi Jinping, che è stata accolta favorevolmente da Putin che ha voluto elogiare il “coraggioso popolo cinese”, alleato della Russia durante la seconda guerra mondiale (alla parata hanno partecipato anche 102 soldati cinesi, ma anche contingenti di Vietnam e Mongolia).

PUTIN ALLA PARATA DI MOSCA, L’INCONTRO CON XI E GLI ALTRI LEADER PRESENTI

Sembra che i due leader abbiano tenuto dei colloqui prima della parata sulla guerra Ucraina, anche se al momento non è dato sapersi cosa si siano detti. Fra gli ospiti anche il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e il presidente venezuelano Nicolas Maduro, con loro il presidente serbo Aleksandr Vucic ma anche il primo ministro della Slovacchia Robert Fico, quest’ultimo protagonista di una querelle con l’Unione Europea proprio per la sua partecipazione alla parata di Mosca. Si tratta dell’unico leader dell’Ue che ha deciso di recarsi nella capitale russa, e ciò aveva destato non poco scalpore.

L’Alto rappresentante per la politica estera dell’UE, Kaja Kallas, aveva infatti intimato ai vari capi di stato dell’Unione di non partecipare all’evento moscovita, anche come segno di solidarietà verso l’Ucraina, ma Fico aveva replicato in maniera tutt’altra che accondiscendente. Zelensky aveva invece dichiarato di non poter garantire la sicurezza a coloro che avessero preso parte all’evento di mosca ma secondo l’analista Samus Kiev non attaccherà durante la parata, soprattutto per la presenza di leader stranieri.