PARATICI E ALLEGRI AL MILAN? GLI SVILUPPI FRA UNA CENA E UNA TELEFONATA

Un incrocio a cena ormai qualche settimana fa, come riferisce Calciomercato.com, ha aperto la strada alla possibilità di vedere Paratici e Allegri al Milan insieme, poi c’è stata anche una telefonata tra lo stesso Max Allegri e Giorgio Furlani, con un amico comune a fare da tramite, come indica invece la Gazzetta dello Sport. Tra una cena e una telefonata, insomma, si aggiungono elementi che potrebbero far pensare a un ritorno del livornese sulla panchina rossonera dopo oltre un decennio, magari in compagnia di Fabio Paratici come direttore sportivo, riformando la coppia già attiva per qualche anno alla Juventus.

Proprio ai tempi bianconeri in realtà il rapporto si era un po’ sfilacciato, ma da questo punto di vista sarebbe stato prezioso il contatto a cena di qualche settimana fa. Di certo Fabio Paratici è il nome più accreditato come nuovo direttore sportivo del Milan, davanti a Igli Tare: staremo allora a vedere se ciò potrà portare anche a un approdo comune di Paratici e Allegri al Milan, la società sarebbe ben contenta di vedere Max al timone in panchina, dopo le ultime sfortunate vicende con le guide tecniche.

PARATICI E ALLEGRI AL MILAN? IL DS MOLTO VICINO, L’ALLENATORE…

Fabio Paratici ha già incontrato Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, mentre per quanto riguarda Max Allegri come possibile nuovo allenatore del Milan si sarebbe mosso appunto Giorgio Furlani con la telefonata di cui parla la Gazzetta. Il primo obiettivo era quello di migliorare la conoscenza reciproca, quindi di certo non si può parlare di una telefonata decisiva, tuttavia è stato un contatto certamente importante per creare un legame.

Sicuramente il livornese attende una chiamata per rientrare in azione nel 2025-26 ed evidentemente l’ipotesi Paratici e Allegri al Milan sarebbe intrigante. I primi passi compiuti fanno pensare che la direzione sia proprio quella, solo il tempo dirà se ci sarà il lieto fine ma sicuramente è una ipotesi che prende sempre più quota, soprattutto per il nome di Fabio Paratici ma tutto sommato anche per Massimiliano Allegri.

