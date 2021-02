Paratici e Nedved, furia con Calvarese in Napoli-Juventus/ “Basta ca*zo! Vergognati”

Nervi tesi in casa Juventus durante la recente sfida contro il Napoli, la gara di sabato sera della stadio “Diego Armando Maradona”, che ha visto gli azzurri trionfare con il risultato di una rete a zero. Come testimoniato da un video pubblicato su Twitter dall’utente Davide Luise, i due dirigenti bianconeri, Fabio Paratici, il Managing Director Football Area, e Pavel Nedved, il vicepresidente della Vecchia Signora, hanno inveito nei confronti di Calvarese, il quarto uomo durante il big match in questione.

Tutta colpa, a loro modo di vedere, di una mancata ammonizione nei confronti Di Lorenzo dopo una trattenuta su Federico Chiesa, che appunto il quarto uomo avrebbe dovuto segnalare. I due si sono quindi rivolti al direttore di gara urlandogli di vergognarsi. Nel dettaglio le parole che hanno proferito in un impeto di rabbia sono state “Vergognati Calvarese!”, “Basta… ca*zo!”. Secondo quanto scrivono i colleghi di Fanpage quello di Nedev e Paratici è stato un comportamento un po’ nervoso durante tutta la partita “Accomodati in una zona del settore loro riservata – si legge – hanno passato la gara a urlare e imprecare”.

PARATICI E NEDVED CONTRO CALVARESE: UN ARBITRAGGIO NON DIGERITO

Fra Paratici e Nedev il più contrariato sembrerebbe essere il direttore sportivo, che al fallo di Di Lorenzo su Chiesa non si è trattenuto, alzandosi dalla sedia, imprecando, prima di risiedersi in maniera molto nervosa. Resta da capire come mai i due dirigenti della Juventus se la siano presa contro Calvarese e non con il direttore di gara, ma probabilmente per il fatto che lo stesso quarto uomo fosse più vicino alla scena del presunto fallo. L’arbitraggio contro il Napoli ha lasciato un po’ di amaro in bocca ai bianconeri, a cominciare dal contestato calcio di rigore concesso agli azzurri per fallo di Chiellini su Rrahmani, poi trasformato da Lorenzo Insigne (gol decisivo ai fini del risultato). Andrea Pirlo, a fine gara, aveva commentato: “Se fosse capitato a noi non avrebbe fischiato il rigore. Sai le polemiche, i casini…”.





