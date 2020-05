Paratici: “Mercato? NBA sarà modello”/ Ds Juve: “Dybala resta, Pogba? Sarà difficile”

Pubblicità

Sono giorni intensi per definire quello che sarà il futuro del calcio italiano, che pure si interroga su quale sarà anche il prossimo mercato. L’allungamento quasi certo ormai della stagione 2019-2020 pone infatti degli interrogativi di difficile risoluzione per la alte sfere del calcio, tra termini di scadenza e contrattazioni complicate: di certo ci attenderà una finestra di calciomercato estiva quanto meno rivoluzionaria. Ne è convinto anche il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici che oggi, intervenendo ai microfoni di Sky Sport ha affermato: “Sarà un mercato creativo ed elastico. L’NBA? Potrebbe essere un modello”. Il dirigente bianconero po spiega meglio, riferendo che la sua è solo un’ipotesi, non una proposta: “Quindi bisognerà elaborare nuove strategie ed idee. Un modello NBA sarebbe quindi orientato sugli scambi e sui parametri zero, i cosiddetti ‘Free Agent’. La Lega cha ha seguito per prima i dettami dell’NBA in questo senso è stata la Premier League, ed è per questo che è avvantaggiata rispetto agli altri campionati, avendo già una base più avanzata”. L’idea di Paratici infatti è quella di: “Prestiti di calciatori a lungo termine, dei “noleggi” se vogliamo. Come quando non puoi comprare una casa e allora la affitti. Anche questa potrebbe essere una soluzione praticabile e importante per evitare esborsi economici eccessivi e troppo ravvicinati. Che si sia meno liquidità è sotto gli occhi di tutti, tuttavia non credo che i valori di mercato subiranno contrazioni gravi”.

PARATICI: TERREMO DYBALA E SU POGBA…

Ma oltre alle tante ipotesi per il mercato del futuro, ecco che Paratici non può che guardare anche a casa propria, svelando a Sky Sport, alcune indicazioni sulle prossime contrattazioni della Juventus. Ecco allora il dirigente della Vecchia Signora apre il capitolo rinnovi e afferma: “Per i rinnovi di Buffon e Chiellini siamo in dirittura d’arrivo, anche con Dybala ne stavamo parlando poi c’è stata questa emergenza, lui ha anche vissuto questa esperienza negativa, ma la nostra volontà è che Dybala resti con noi”. Ma oltre al fronte interno ecco che pure Paratici guarda ai possibili colpi in entrata, uno su tutti quello dell’approdo di Paul Pogba, chiesto a gran voce che dalla tifoseria: “Pogba? Lui è straordinario, un campione. Ma dopo questa mazzata economica in pochi potranno permettersi un acquisto del genere”. Un’operazione complicata dunque anche per la Juventus, ma non esplicitamente eliminata dai progetti della dirigenza. Staremo a vedere.



