Paratici nuovo direttore sportivo Milan: l’ex Juventus torna in pole position

Con la sconfitta 1-0 contro il Bologna nella finale di Coppa Italia si conclude una stagione che per i rossoneri è stata fallimentare su tutti i fronti, dal campionato che non porterà la qualificazione in Europa, alla Champions League dove è arrivata l’eliminazione agli spareggi con il Feyenoord, dalla scelta del tecnico al calciomercato. Per questo la società ha deciso di inserire nella prossima stagione un direttore sportivo che possa prendere le decisioni sportive del progetto rossonero, sono diversi i nomi che sono stati avvicinati ma nelle ultime settimane è tornato in pole position la notizia di Fabio Paratici nuovo direttore sportivo Milan.

Diretta/ Sampdoria Sassuolo Primavera (risultato 1-1) streaming video tv: pari neroverde! (16 maggio 2025)

Il dirigente è stato la prima scelta della società e in particolare di Giorgio Furlani, salvo poi virare su altri profili che per ingaggio e competenze erano ritenuti più adeguati al ruolo non solo sportivo e dirigenziale che dovrà essere occupato, ma anche quello di legante tra la società e la squadra.

Il nome che sembrava ormai ad un passo della firma nei mesi passati era quello di Igli Tare, ma sembra che l’albanese sia ormai uscito dalla possibile corsa per la posizione, il preferito sul taccuino di Furlani sarebbe quello di Tony D’Amico ma l’Atalanta, società a cui è legato, ha alzato un muro e impedirà il suo passaggio in rossonero prima della scadenza del suo contratto.

Diretta/ Cesena Inter Primavera (risultato 0-1) streaming video tv: Zanchetta in rete! (16 maggio 2025)

Paratici nuovo direttore sportivo Milan: conferme per tutta la struttura dirigenziale

La notizia di Paratici nuovo direttore sportivo Milan arriva dopo la partita di Coppa Italia e soprattutto dopo le parole dell’amministratore delegato dei rossoneri che ha confermato come anche la prossima stagione tutto l’organico dirigenziale verrà mantenuto, nonostante le accuse di incompetenza da parte dei tifosi e i risultati tutt’altro che positivi. Sono stati quindi confermati nei loro ruoli sia Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, che Jovan Kirovski, direttore tecnico del Milan Futuro, che Zlatan Ibrahimovic, advisor di RedBird e principale oggetto della rabbia dei tifosi verso la società.

Diretta/ Musetti Alcaraz (risultato 0-1) streaming video tv: lo spagnolo si prende il primo set! (16 maggio)

Se però non dovesse essere trovato un accordo con Paratici il Milan rischierebbe in maniera importante di trovarsi per un’altra stagione senza la figura del direttore sportivo e con i suoi compiti che dovrebbero essere ricoperti da figure senza le competenze adatte, come Furlani o Moncada, che già quest’anno hanno dimostrato limiti. Dalla scelta o meno del direttore sportivo cambierà poi tutto lo scenario della stagione rossonera visto che questa figura dovrebbe poi portare il nuovo tecnico che prenderà il posto di Sergio Conceiçao, e i nuovi acquisti, fatti secondo un progetto tecnico ben definito.