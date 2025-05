Tra Toscana ed Emilia-Romagna sembra essere scoppiata una singolare battaglia che verte attorno al parco eolico che il governatore toscano Eugenio Giani vorrebbe costruire sul cosiddetto “crinale della Gioconda” (per via dell’ipotesi di alcuni storici che si tratti del paesaggio dipinto da Leonardo da Vinci alle spalle della Monnalisa) e che starebbe facendo – a dir poco – infuriare il collega emiliano Michele De Pascale: uno scontro, insomma, che vede il PD contro il PD, peraltro su un tema tanto caro ai Dem come la transizione energetica; mentre non si esclude che il parco eolico potrebbe anche finire al centro di un vero e proprio contenzioso in tribunale.

Autonomia differenziata, Emilia Romagna fa dietrofront/ De Pascale ‘annulla‘ Bonaccini: “legge binario morto”

Partendo dal principio, è bene ricordare che il parco eolico oggetto dello scontro sarebbe parte di quel progetto chiamato “Badia del Vento”, promosso da Giani: l’idea sarebbe quella di creare un mega parco con sette differenti pale eoliche in grado di produrre – a regime – poco meno di 30 megawatt; mentre il vero e proprio problema sarebbe legato al fatto che la location scelta è quella del confine tra Toscana ed Emilia-Romagna, in un’area caratterizzata da uno dei paesaggi più belli dell’intera penisola.

DENTRO IL MODELLO EMILIANO/ Il rischio del PD, pagare dazio ai radical chic e dimenticare la cosa pubblica

È scontro tra i governatori PD di Toscana ed Emilia-Romagna: De Pascale contro Giani per il maxi parco eolico

Non sorprenderà, dunque, l’opposizione da parte dell’Emilia-Romagna al parco eolico toscano, con l’intera regione, la provincia di Rimini, tre differenti Soprintendenze, alcuni comuni romagnoli e quasi tutte le associazioni ambientaliste e culturali locali che promettono di condurre una battaglia all’ultimo ricorso per bloccare il progetto: l’idea è che il parco eolico creerebbe benefici solamente alla regione Toscana, con gli emiliani costretti a vedere deturpati i propri paesaggi, peraltro in barba a tutte le varie diffide presentate da quando ha iniziato a ventilarsi l’idea del progetto.

Eletti Emilia Romagna in Assemblea regionale/ 50 Seggi con De Pascale: consiglieri campo largo e Centrodestra

Dal canto loro, sul lato toscano si è preferito (come si suol dire) buttarla in caciara, con Giani che si è limitato a criticare l’atteggiamento per cui “in Italia si dice che vogliamo [qualcosa] e poi, quando si arriva al dunque, ecco che spunta fuori la logica del ‘lì no’”, sostenendo in ogni caso che per il parco eolico basta l’approvazione già ricevuta del sindaco di Badia Tedalda – di competenza per quell’area – e la certezza di creare un beneficio ai suoi cittadini: è proprio qui che gli oppositori emiliani hanno deciso di portare l’argomento del parco eolico all’attenzione del TAR, che ora dovrà decidere il destino del progetto.