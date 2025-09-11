Pare parecchio Parigi è un film con Leonardo Pieraccioni che vede un coprotagonista d'eccezione: Nino Frassica. Nel cast anche Chiara Francini

Pare parecchio Parigi, film su Rai 1 diretto da Leonardo Pieraccioni

Giovedì 11 settembre 2025, in prima serata su Rai 1 alle 21.30, è in programmazione il film Pare parecchio Parigi, commedia italiana del 2024, diretta da Leonardo Pieraccioni, che interpreta anche il ruolo del protagonista insieme a Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica.

La sceneggiatura è scritta dallo stesso Leonardo Pieraccioni insieme a Filippo Bologna e Alessandro Riccio. Il montaggio è stato curato da Patrizio Marone, mentre la fotografia è di Fabrizio Lucci. Infine la colonna sonora è curata da Gianluca Sibaldi.

La trama del film Pare parecchio Parigi: l’ultimo desiderio prima di morire

Al centro della storia di Pare parecchio Parigi ci sono le vicende di tre fratelli ormai distanti tra loro per dei conflitti irrisolti e che non si vedono da cinque anni. Bernardo, Ivana e Giovanna apprendono la triste notizia che il padre, Arnaldo, un professore universitario che non ha mai avuto un bel rapporto con i figli, ha avuto un attacco cardiaco.

Non gli resta molto da vivere e l’ospedale stabilisce che il paziente terminale può tornare a casa sotto stretta sorveglianza medica, per trascorrere gli ultimi giorni della sua vita in famiglia. Riluttanti, i figli tirano a sorte chi dovrà occuparsi del padre e tocca così a Bernardo, al quale il padre fa una richiesta: prima di morire vorrebbe vedere Parigi.

In realtà l’uomo non è in condizioni di allontanarsi da casa, ma è quasi cieco. Così a Bernardo viene l’idea di caricarlo su un camper e fingere di intraprendere il viaggio verso la capitale francese, girando solo intorno nel maneggio della sua tenuta. Le sorelle di Bernardo accettano e iniziano questa avventura: sarà l’occasione per rappacificarsi e superare le loro incomprensioni, tra situazioni esilaranti e gag.

