Paredes al Liverpool?/ Calciomercato, Klopp insidia Juventus: offerto Firmino a PSG

Leandro Paredes potrebbe diventare un calciatore del Liverpool, a discapito della Juventus che lo sta seguendo ormai da diverse settimane nel corso di questa sessione di calciomercato. Il tecnico degli inglesi Jurgen Klopp, infatti, come riportato dal The Sun, è alla disperata ricerca di un centrocampista, tanto che sarebbe arrivato ad accettare di privarsi di Roberto Firmino. La società avrebbe in questo modo proposto al Paris Saint Germain uno scambio tra i due giocatori, che hanno più o meno lo stesso valore, compreso tra i 21 e i 25 milioni di sterline.

I Reds finora avevano rifiutato tutte le offerte ricevute per l’attaccante brasiliano, che è ad Anfield da sette stagioni ed ha vinto sia la Premier League sia la Champions League. Adesso però potrebbero decidere di cederlo pur di ottenere in cambio un centrocampista di qualità, anche perché il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2023. Il rischio dunque è quello di perderlo il prossimo anno a parametro zero. Non resta adesso per cui di aspettare di capire cosa ne pensa il PSG dell’offerta.

Paredes al Liverpool? La Juventus spettatrice interessata della trattativa

La Juventus non può che aspettare di capire cosa ne sarà della trattativa per lo scambio tra il Liverpool ed il Paris Saint Germain per Leandro Paredes e Roberto Firmino. Il club bianconero, come riportato dal The Sun, al momento resta il favorito per l’acquisto del centrocampista, dato che i colloqui erano già stati avviati. Non è da escludere però che tutto possa saltare.

Per la compagine di Massimiliano Allegri questa evenienza rappresenterebbe una beffa consistente. Un mese fa infatti si era ipotizzato che entrambi i calciatori in questione potessero vestire la maglia del club di Torino, ma per l’attaccante brasiliano non c’era mai stata una vera e propria trattativa. Adesso anche quella per il centrocampista potrebbe sfumare. La società dovrà chiudere al più presto se non vuole rischiare una delusione nelle ultime battute della sessione estiva di calciomercato.

