Paredes alla Juventus?/ Calciomercato news, il Paris Saint-Germain apre al prestito

Calciomercato news, Leandro Paredes alla Juventus in prestito secco

In questa sessione di calciomercato estivo l’infortunio rimediato da Paul Pogba, appena tornato a Torino, potrebbe presto portare Leandro Paredes alla Juventus. Il centrocampista francese ha rimediato un problema che, in vista del Mondiale in Qatar a novembre, potrebbe spingerlo a saltare praticamente tutta la prima parte della stagione ed i dirigenti bianconeri sono alla ricerca di almeno un sostituto da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri.

Il profilo dell’argentino sotto contratto con Paris Saint-Germain fino al giugno del 2024 sarebbe l’ideale per sistemare l’organico della Vecchia Signora e, secondo le indiscrezioni più recenti, si sta lavorando per portarlo a Torino con la formula del prestito secco anche se i parigini vorrebbero invece essere certi dell’obbligo di riscatto. In Piemonte Paredes avrebbe inoltre la possibilità di trovare maggior spazio in campo e cercare a sua volta di conquistarsi la convocazione con l’Argentina per il Mondiale.

Le chances che l’approdo di Leandro Paredes alla Juventus si concretizzi realmente potrebbero dunque aumentare nel corso di questa settimana di calciomercato che sta per cominciare. Nel frattempo i bianconeri valutano ancora altre due uscite a centrocampo dopo l’addio di Ramsey e cioè quelle di Arthur, che potrebbe andare in Spagna visto l’interesse del Valencia, e di Adrien Rabiot, cercato dal Monaco.

