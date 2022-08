Paredes alla Juventus?/ Calciomercato news, si continua a trattare con il PSG

Calciomercato news, prosegue la trattativa per portare Paredes alla Juventus

Il calciomercato estivo è ormai agli sgoccioli e nel frattempo prosegue il tormentone legato al possibile passaggio di Leandro Paredes alla Juventus. I bianconeri hanno perso inaspettatamente Paul Pogba per infortunio dopo averlo riabbracciato a parametro zero avendo concluso la sua seconda avventura con il Manchester United ed avrebbero quindi bisogno di un centrocampista di livello da poter schierare anche davanti alla difesa.

L’argentino Paredes è stato quindi individuato come il principale indiziato a vestire la maglia della Vecchia Signora anche se il Paris Saint-Germain si è sin qui dimostrato abbastanza restio nel lasciarlo partire a fronte di un contratto ancora valido fino al giugno del 2024. Inizialmente i parigini chiedevano 20 milioni di euro ma poi hanno abbassato le pretese a 15 milioni accettando la proposta juventina sebbene resti da trovare l’intesa sulla formula del trasferimento.

Le chances di vedere Leandro Paredes alla Juventus entro la fine di questa sessione di calciomercato estivo rimangono comunque abbastanza buone. I bianconeri vorrebbero il sudamericano in prestito con diritto di riscatto mentre il PSG non vorrebbe lasciarlo andare se non essendo certo dell’obbligo di riscatto. Nel frattempo si lavora pure alle uscite di Fagioli, verso la Cremonse, ed Arthur tenendo Douglas Luiz dell’Aston Villa come eventuale alternativa.

