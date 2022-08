Paredes alla Juventus?/ Calciomercato, ok al prestito dal PSG e guarda i bianconeri

Calciomercato news, ok del PSG per il prestito di Paredes alla Juventus

In questo martedì di calciomercato estivo le sensazioni riguardanti il passaggio di Leandro Paredes alla Juventus sembrano essere molto più che positive. Il centrocampista argentino ieri sera tramite una storia sul suo account Instagram ha fatto sapere che stava guardando la sfida dei bianconeri contro il Sassuolo, ufficialmente per seguire il suo amico ed ex compagno di squadra Angel Di Maria, appena arrivato a parametro zero.

Intervistato da DAZN al termine della partita, il tecnico juventino Massimiliano Allegri ha commentato l’episodio in questo modo: “Paredes e Di Maria? Sono amici, sono argentini. Possono giocare insieme? Non si sa, dobbiamo lavorare coi giocatori che abbiamo a disposizione, la società ha fatto un buon mercato, sono partiti giocatori importanti ma sono stati sostituiti bene. Di Maria? Non ha bisogno di ricevere aggettivi.”

L’arrivo di Leandro Paredes alla Juvntus potrebbe concretizzarsi in questa settimana di calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sport Mediaset, il Paris Saint-Germain sarebbe propenso ad accettare l’offerta per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro. In Francia Paredes non sarebbe considerato uno degli elementi imprescindibili su cui contare per il nuovo allenatore Galtier mentre a Torino potrebbe giocare da regista in pianta stabile.

